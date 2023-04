Enfin, la série Ahsoka se montre pour la toute première fois en vidéo via une bande annonce. C'est épique !

Ashoka est devenue un personnage populaire de Star Wars depuis son introduction dans la série animée Star Wars : The Clone Wars, créée par Dave Filoni. Au point de la faire apparaitre en live dans The Mandalorian et maintenant d'en faire une série spin-off complète.

Un scénario qui donne envie

La série suivra les aventures de Ashoka Tano, ancienne padawan d'Anakin Skywalker devenue elle-même une Jedi, dans sa quête pour retrouver le Grand Amiral Thrawn. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, sachez qu'il s'agit d'un des méchants les plus emblématiques de l'Univers Etendu. C'est un stratège militaire impérial extrêmement intelligent et calculateur mais aussi l'un des derniers espoirs de l'Empire pour restaurer un semblant d'ordre. Il était d'ailleurs très apprécié par l'Empereur malgré la tendance assez xénophobe de son gouvernement. Car oui, Thrawn n'est pas un humain mais un alien de la race des Chiss.

La nouvelle bande annonce en question

On peut d'ailleurs apercevoir le personnage (de dos) dans la toute première bande annonce ci-dessus. Pas mal non ? Le moins que l'on puisse dire c'est que même de loin, l'officier impérial en impose. C'est l'acteur Ray Stevenson qui aura la chance de l'incarner. En parlant de méchant, sachez d'ailleurs aussi que l'acteur Hayden Christensen devrait reprendre son rôle d'Anakin Skywalker/Dark Vador dans plusieurs scènes dont notamment l'une se déroulant pendant la Guerre des Clones. Mais ce n'est pas tout puisqu'une rumeur parle aussi d'une potentielle scène de duel entre Ashoka et Vador.

Pour le reste du casting, Ashoka Tano sera joué par Rosario Dawson. Dawson a déjà joué le rôle d'Ashoka dans la deuxième saison de The Mandalorian, où elle a été largement acclamée pour sa performance. Elle n'a plus grand chose à prouver à ce niveau.

Une série Star Wars qui est TRES attendue

Forcément, la série Ahsoka est attendue au tournant à ce niveau. Un protagoniste intéressant c'est bien, mais un antagoniste de qualité c'est encore mieux. Avec la qualité croissante des séries Star Wars, comme The Mandalorian puis Andor, les fans attendent beaucoup de cette nouvelle œuvre. Il ne reste plus beaucoup de temps à patienter puisque la série Ahsoka sera disponible en août 2023 sur Disney+. Il sera intéressant de voir comment la série se développe et s'intègre dans l'univers de Star Wars. Notamment si elle permettra de faire un lien intelligent avec le Mandoverse.

De votre coté, qu'attendez-vous de cette toute nouvelle série ?