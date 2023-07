À part la première trilogie de George Lucas, la franchise Star Wars n'a cessé de diviser. Et cela depuis que son créateur original a sorti ce qu'on appelle la prélogie. Les trois films (La Menace Fantôme, L'Attaque des clones, La Revanche des Sith) qui se déroulent donc avant La Guerre des Étoiles, L'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi.

Entre 2015 et 2019, Disney a lancé une troisième trilogie qui, là encore, a déchiré le public en deux. L'un des trois films s'est fait descendre à cause de la vision du réalisateur et des libertés prises. Un épisode que John Boyega, l'un des nouveaux visages de la franchise Star Wars, ne digère toujours pas après toutes ces années.

Ce film polémique Star Wars démolit par John Boyega

À l'image d'une autre licence Lucas, Indiana Jones, Star Wars a divisé la communauté au fil des projets. Si la prélogie est certainement celle qui a reçu le plus critiques, la dernière série de films n'a pas été épargnée. Surtout Les Derniers Jedi de Rian Johnson (Looper, À couteaux tirés...). Les fans n'ont absolument pas apprécié le long-métrage du réalisateur pour différentes raisons. Certains n'ont vraiment pas aimé que Johnson n'hésite pas à déconstruire ce qui avait été fait dans The Force Awakens. Aka le remake déguisé de Star Wars 4 : La Guerre des Étoiles.

Dans les critiques, on peut citer l'approche de Luke qui a fait débat, mais également celle des origines de Rey. De ses parents. Une révélation qui avait d'ailleurs été remaniée par JJ Abrams. Le réalisateur avait mis à la poubelle l'explication de Johnson dans Star Wars 9 : L'Ascension de Skywalker pour satisfaire les fans. Bref, Les Derniers Jedi est encore aujourd'hui l'un des volets les plus mal aimés. Au sein même du casting.

Lors d'une session de questions réponses rapides pour First We Feast, John Boyega, alias Finn dans la nouvelle trilogie Star Wars, n'a pas mâché ses mots. Pour lui, Les Derniers Jedi est le pire film. « Le Réveil de la Force est clairement le meilleur. Ensuite, en deuxième position, il y a L'Ascension de Skywalker. Et le pire, dans le sens le plus respectueux du terme, c'est Les Derniers Jedi ». Un bon tacle qu'il tente un peu d'adoucir, mais ce n'est pas la première fois.

Crédits : CinéSérie.

La franchise avec trois nouveaux films

Il y a quelques années, il avait déjà critiqué Star Wars 8. « Je pense que l’épisode 7 était le début de quelque chose d’assez solide. Mais pour être honnête, Les Derniers Jedi m’a semblé plutôt confus. Je ne suis pas vraiment d’accord avec pas mal de choix pris dans ce film et c’est un sujet dont j’ai beaucoup discuté avec Mark Hamill. Et c’était dur pour tout le monde, parce qu’on était divisé » (via Première).

À l'avenir, la productrice Kathleen Kennedy souhaiterait traiter Star Wars d'une meilleure façon. La solution pour elle étant de limiter les sorties pour recréer l'événement. « J'ai souvent évoqué James Bond. Il y a un film tous les trois ou quatre ans, et de ce fait, il n'y a pas cette impression d'être obligé de sortir un film tous les ans. Je pense que c'est très important pour Star Wars. Nous devons faire en sorte de créer l'événement. Il n'y aura probablement pas de nouveaux films avant au moins 2025. Il vaut mieux dire la vérité. Nous allons réaliser ces films lorsqu'ils seront prêts à être faits, et les sortir lorsqu'ils seront prêts à sortir » avait-elle expliqué.

Une initiative louable, mais cette promesse est déjà en partie brisée avec l'annonce des dates de sortie des prochains films. Les trois futurs longs-métrages arriveront respectivement le 22 mai 2026, le 18 décembre 2026 et le 17 décembre 2027. Trois épisodes en deux ans seulement. Alors certes, il y aura eu une pause de 7 ans entre Les Derniers Jedi et le nouveau, mais tout de même. L'overdose ne risque t-elle pas d'être encore présente ? L'avenir nous le dira.

Le réalisateur James Mangold (Indiana Jones 5) réalisera l'un des projets qui sera une sorte d'origin story sur la Force. Ensuite, il y aura un film centré sur le personnage de Rey joué par Daisy Ridley. Et enfin, le troisième devrait venir étendre l'univers de The Mandalorian.