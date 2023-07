Si vous aimez un peu la franchise Star Wars vous savez surement que Ahsoka est devenue un personnage populaire de depuis son introduction dans la série animée Star Wars : The Clone Wars, créée par Dave Filoni. Au point de la faire apparaitre en live dans The Mandalorian et de développeur un spin-off entièrement consacré à sa personne. Notamment, le show est la promesse de découvrir un personnage totalement culte.

Une bande annonce qui met tout le monde d'accord

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, Disney nous gratifie d'une bande annonce totalement épique pour Ahsoka. Si celle-ci ne montre pas du tout Anakin Skywalker qui devrait l'être l'un des visages très attendus via l'interprétation de Hayden Christensen, on peut toutefois admirer le Sith qui est interprété par le regretté Ray Stevenson mais aussi et surtout... Le Grand Amiral Thrawn. En effet, pour la toute première fois dans l'histoire de la saga on peut enfin admirer son visage en live action à la toute fin du trailer. Le personnage est d'ailleurs interprété par Lars Mikkelsen, le frère de Mads Mikkelsen. Fait amusant, c'est déjà lui qui faisait le doublage du fameux méchant dans la série Star Wars Rebels. Les cinéphiles et amateurs de série avaient pu aussi le découvrir dans House of Cards dès 2015. Bref, un comédien de talent à n'en pas douter.

Ahsoka s'offre un personnage cultissime

Le Grand Amiral Thrawn est un personnage qui a été créé par l'écrivain Timothy Zahn et qui apparaît pour la première fois dans la trilogie de romans intitulée "Thrawn Trilogy" publiée dans les années 1990. Il s'agit d'un commandant militaire impérial extrêmement talentueux et intelligent qui est originaire de la planète Chiss, située dans les régions inconnues de la galaxie. Connu pour sa stratégie brillante et son analyse minutieuse des cultures et des arts, Thrawn est considéré à juste titre comme l'un des plus fins tacticiens de l'Empire. Dans l'univers étendu (qui précède le rachat par Disney) Thrawn devient un adversaire redoutable pour l'Alliance rebelle après la mort de l'Empereur Palpatine. Il tente d'ailleurs à plusieurs reprises de reconstituer les forces impériales et de restaurer l'ordre dans la galaxie. Avec le temps Thrawn est devenu l'un des méchants les plus populaires de Star Wars Legends et a été intégré à d'autres médias (BD notamment). En 2016, il a également fait son apparition dans la série télévisée Star Wars Rebels, faisant ainsi son entrée officielle dans le nouveau canon de Star Wars établi par Disney. Il fallait s'y attendre, le voici enfin en série Live.