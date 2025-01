À l'image de Netflix, Prime Video et Max, Disney+ a mis en ligne les premières sorties films, séries, documentaires et émissions de janvier 2025. Quoi de neuf pour la firme aux grandes oreilles ? Pour les fans de la mythique série d'animation Les Simpson, ça démarre sur des chapeaux de roue avec la saison 36 qui est disponible depuis ce vendredi 3 janvier 2025. Mais pour poursuivre sur cette lancée, la plateforme de streaming vidéo a ajouté un film encore relativement récent. Sortez votre plus beau chapeau, veste en cuir et fouet.

Une des sagas les plus aimées de retour sur Disney+

Disney+ a plus d'un tour dans son sac avec les nouveautés films et séries de 2025. Au fil des prochains mois, le service SVOD proposera plusieurs séries Marvel comme Daredevil Born Again, Your Friendly Neighborhood Spider Man, la saison 2 de Star Wars Andor ou encore le show télévisé Alien Earth qui est également attendu au tournant. Mais pour l'heure, intéressons-nous aux ajouts de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. En complément de la saison 36 des Simpson, Disney+ fait revenir une icône du cinéma : Indiana Jones.

Après avoir retiré la quadrilogie de ses serveurs, Disney+ offre à ses abonnés la possibilité de revoir pour la énième fois les quatre films avec Harrison Ford. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté en soi. En revanche, l'arrivée d'Indiana Jones et le Cadran de la Destinée en est une. Le cinquième volet des aventures de l'aventurier et professeur d'archéologie est disponible sur la plateforme depuis ce vendredi 3 janvier 2025. Après quelques mois d'attente en raison de la chronologie des médias, cet épisode réalisé par James Mangold (Logan, Le Man 66...) a donc atterri sur Disney+.

Si Indiana Jones reste l'une des plus grandes sagas cinématographiques de tous les temps, elle n'a pas fait de cadeaux aux fans ces dernières années. Que ce soit avec Le Royaume du crâne de cristal, ou ici avec Le Cadran de la Destinée, les films n'ont pas été plébiscités. Indiana Jones et le Cadran de la Destinée a même été un immense flop pour la société de Mickey avec une perte d'environ 130 millions de dollars au box-office, et des critiques divisées. À vous maintenant de vous forger un avis avec l'une des grosses sorties de la semaine sur Disney+.

Source : Disney Plus France.