Et voilà ! La plateforme Disney+ a enfin diffusé un premier aperçu de la série Alien Earth et de son xénomorphe. Un nouveau projet prometteur après Romulus ?

Le dernier film Alien Romulus est un carton, même s'il n'a pas encore rapporté autant que Prometheus. Le long-métrage signé Fede Alvarez (Evil Dead Remake, Don't Breathe) a récolté plus de 288 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 80 millions de dollars. Avec une telle performance, cet épisode est désormais le film d'horreur le plus rentable de 2024, devant Sans un bruit : Jour 1 (A Quiet Place: Day One). Un succès qui va se prolonger sur le petit écran ? On a enfin un aperçu pour la série Disney+, une future tuerie ?

Un premier teaser pour la série Alien Earth sur Disney+

En attendant de savoir si Fede Alvarez acceptera d'offrir une suite à Romulus, la saga Alien ne se repose pas. D'ici 2025, on va avoir le droit à la série Disney+ Alien Earth. Un nouveau projet qui va chambouler les habitudes de la licence. Pour la première fois, l'histoire se déroulera sur Terre. « Lorsqu’un mystérieux vaisseau spatial s’écrase sur Terre, une jeune femme et un groupe hétéroclite de soldats tactiques font une découverte fatidique qui les met face à face avec la plus grande menace de la planète » détaille le synopsis officiel d'Alien Earth.

Le récit d'Alien Earth prendra donc place sur Terre, comme le titre l'indique, et se passera des décennies avant le film original de Ridley Scott. À quoi s'attendre d'autre ? À des jeunes qui risquent de se faire massacrer par au moins un xénomorphe comme en atteste le premier teaser vidéo de la série Disney Plus. Si la grosse créature de H.R Giger est de retour, elle ne sera pas totalement au centre des événements. Bien sûr, elle sera là, mais le showrunner Noah Hawley (Fargo) a voulu aller dans une autre direction.

« Comme je l’ai fait avec Legion d'ailleurs. L'idée était de dire : retirons les super-héros de la série et voyons si c’est toujours une excellente série. Si on retire les Aliens d'une série Alien, de quoi parlerait la série ? Quels sont les thèmes, qui sont les personnages et quel est le drame humain derrière tout ça ? Ensuite, nous remettons les Aliens dans le jeu et là c'est génial : non seulement il y a un grand drama humain, mais il y a des Aliens dedans en plus ! » a-t-il expliqué l'année dernière. Alien Earth parlera notamment de l'IA, et de l'implication de la Weyland-Yutani Corporation, et des répercussions sur l'espèce humaine. Pour commencer la promotion, Disney+ a mis en ligne un court teaser pour lequel tout le monde vous entendra crier si vous êtes très à cran dès que vous voyez le xénomorphe à l'écran.

Un beau casting

Voilà pour le premier aperçu d'Alien Earth qui provoquera peut-être des frissons ou un jumpscare à l'apparition du xénomorphe. À l'image de Romulus, n'espérez pas revoir Sigourney Weaver dans son rôle de Ripley. Le personnage principal de Wendy, qui a le corps d'une adulte mais la conscience d'un enfant, sera incarné par Sydney Chandler (Pistol, Don't Worry Darling...). Timothy Oyphant (Justified) jouera Kirsh, un synthétique qui est le mentor de Wendy.

Au casting, on a aussi Essie Davis (Game of Thrones, The Babadook) pour le rôle de Dame Silvia, Adarsh Gourav (Le Tigre Blanc) en Slightly, ainsi qu'Alex Lawther et Samuel Blenkin, qui seront respectivement CJ (un soldat) et Boy Kavalier (un PDG). On ne sait pas si la série Alien Earth sera un succès et de qualité, mais vu le CV de Noah Hawley, c'est à surveiller de très près. À moins d'une réception très froide, le showrunneur a d'ailleurs plusieurs saisons en tête.

Source : Disney Plus FR sur YouTube.