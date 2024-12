Pour sa rentrée, Disney+ ne va pas vraiment nous secouer. S’il y a bien des nouveautés comme sur Netflix, Prime Video et Max, ce sera plutôt discret sur la plateforme de Mickey. Côté film, il n’y en aura qu’un seul cette semaine, mais pas n’importe lequel puisqu’il fait revenir un héros absolument culte du cinéma. Et du côté des séries, on retiendra surtout un documentaire épisodique impressionnant et glaçant.

Le film Disney+ de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025

Oui, il n’y aura qu’un seul et unique film cette semaine sur Disney+, mais il est plutôt très bon. Il s’agit d’Indiana Jones et le Cadran de la Destinée sorti en 2023 avec ce bon vieux Harisson Ford, dinosaure du cinéma. Pour cette ultime aventure, ce cher Indi traversera une fois de plus le monde à la recherche d’une relique tout en combattant, une fois encore, des ennemis déterminés à l’éliminer. Le timing est parfait, alors que le jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien est dispo depuis peu sur Xbox Series et PC.

3/01 Indiana Jones et le cadran de la destiné e



Toutes les séries de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025

Du côté des séries, ce n’est pas non plus la fête sur Disney+ puisqu’il n’y a, là encore, pas grand-chose à se mettre sous la dent. On notera le grand retour des Simpson qui débarquent avec la saison 36 de leur série décidément increvable. Mais l’une des sorties majeures reste encore le documentaire épisodique Tsunami : la vague mortelle qui revient sur le terrible tsunami de 2004 avec des témoignages et images inédites. Le documentaire de National Geographic a été jugé « impressionnant et glaçant » en plus d’avoir été récompensé par les critiques. Voici ce qui vous attend cette semaine sur Disney+.