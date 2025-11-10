Amateurs de films et de séries, la semaine est à vous sur Disney+. Une ribambelle de nouveautés arrive avec du très lourd dans le lot, vous allez voir.

Vous ne saurez pas quoi choisir. Les plateformes de SVOD continuent de mettre le paquet pour le mois de novembre. Netflix, Prime Video, HBO Max... la liste des nouveautés s'allonge. Bien sûr, Disney+ ne fait pas non plus exception. D'autant plus que le catalogue va accueillir un énorme film cette semaine, sans compter sur le retour de séries dont la popularité n'a pas faibli.

Tous les nouveaux films du 10 au 16 novembre 2025

Le partenariat entre Disney+ et le cinéma français est toujours aussi solide. Le 14 novembre, ce sont trois comédies produites sous nos latitudes qui rejoindront le catalogue. Notons aussi que l'approche des fêtes de fin d'année se fait déjà sentir avec Un Noël chez les Jonas Brothers, une réalisation maison qui rassemble le trio rock qui marque vraiment son retour auprès de la compagnie en plus de son retour dans le futur Camp Rock 3. Mais la vraie grosse surprise de cette semaine c'est l'arrivée ce même vendredi de Captain America 4, alias Brave New World, dans lequel Sam Wilson s'empare du bouclier légendaire pour affronter le Hulk rouge. Voici les nouveaux films Disney+ de la semaine :

14 NOVEMBRE : Captain America Brave New World — un nouveau Captain émerge et fait face à un adversaire colossal. Deux Fils — comédie française avec Vincent Lacoste et Benoît Poelvoorde. Nous York — comédie française sur l'amitié réalisée par Géraldine Nakache et Hervé Mimran. Tout simplement noir — comédie française politique de et avec Jean-Pascal Zadi. Un Noël chez les Jonas Brothers — comédie familiale avec le trio musical iconique.



De nouvelles séries arrivent sur Disney+

En matière de série, c'est un peu plus léger sur Disney+ du 10 au 16 novembre 2025. Pour autant, vous devriez passer un bon moment en suivant les messes basses et autres coups sulfureuses des candidates de la téléréalité La vie secrète des épouses mormones. Le week-end prochain, partez également sur le terrain avec la saison 6 de The Rookie, la série policière entre drame et comédie avec Nathan Fillion (Il faut sauver le soldat Ryan, Castle) dans le rôle-titre. Voici les séries Disney+ de cette semaine :

13 NOVEMBRE : La vie secrète des épouses mormones | saison 3, épisode 1 à 10 — après le scandale, les mères mormones reviennent à l'écran dans la téléréalité Hulu.

15 NOVEMBRE : The Rookie : Le Flic de Los Angeles | saison 6 — le retour de la série policière avec Nathan Fillion.

