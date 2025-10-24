Le mois de novembre 2025 approche à grands pas, et comme toujours, les plateformes comme Prime Video, et ici, Netflix, dévoilent leur programmation. On y retrouve de très grandes sagas ainsi qu’un grand nombre de pépites, de quoi passer de longues heures devant l’écran. Côté séries, le mois s’annonce tout aussi chargé, avec notamment un retour très attendu.

Les films du mois de novembre 2025 sur Netflix, avec du lourd

Le mois de novembre 2025 s’annonce chargé sur Netflix avec une pluie de films cultes, grands retours et nouveautés attendues. Dès le 1er novembre, les abonnés pourront se replonger dans les classiques comme S.O.S. Fantômes, Hook, Passengers ou encore L’Abominable vérité, avant d’enchaîner avec la saga Transformers, disponible presque au complet dès le 4 novembre. Les amateurs d’aventure auront aussi droit à Dora et la Cité perdue, tandis que Frankenstein et Terminator Genisys viendront apporter leur dose de science-fiction et d’action. Côté émotions, Lara Croft revient dans ses deux longs-métrages emblématiques, accompagnée de la comédie romantique Un ex pour Noël.

La seconde moitié du mois ne sera pas en reste avec un mélange savoureux de films d’action, d’animation et de grands drames. On y retrouvera Crazy, Stupid, Love et Il faut sauver le soldat Ryan le 13 novembre, suivis de Dans tes rêves et Golo & Ritchie. Les classiques français Astérix et Cléopâtre et Les Rascals viendront compléter le programme, avant la touche festive de Last Christmas. En fin de mois, Netflix proposera également One Shot avec Ed Sheeran, la Saga Jason Bourne dans son intégralité, le drame Le dernier des juifs et enfin Vive le vol d’hiver, une nouveauté parfaite pour entrer dans l’ambiance de fin d’année.

1er novembre S.O.S. Fantômes Hook ou la revanche du Capitaine Crochet Passengers L’abominable vérité Les Invisibles



4 novembre Les 4 premiers films Transformers



5 novembre La French



6 novembre Dora et la Cité perdue



7 novembre Frankenstein Terminator Genisys



12 novembre Lara Croft : Tomb Raider Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie Un ex pour Noël



13 novembre Crazy, Stupid, Love Il faut sauver le soldat Ryan



14 novembre Dans tes rêves Golo & Ritchie



15 novembre Astérix et Cléopâtre Les Rascals



17 novembre Last Christmas



19 novembre À la joie Champagne Problems



21 novembre One Shot avec Ed Sheeran



23 novembre Saga Jason Bourne



24 novembre Le dernier des juifs



26 novembre Vive le vol d’hiver



De grosses séries dont une très attendue pour novembre 2025

Le mois de novembre 2025 s’annonce particulièrement chargé du côté des séries Netflix, avec un mélange explosif entre nouveautés, retours attendus et formats originaux. Dès le 4 novembre, les abonnés pourront retrouver Squid Game : Le Défi pour une saison 2 qui promet encore plus de tension et de surprises. Quelques jours plus tard, Le Président foudroyé et Tu étais là ? viendront enrichir le catalogue des productions françaises, tandis que Nouvelle École reprendra sa quatrième saison avec de nouveaux épisodes chaque semaine. De son côté, The Beast in Me, Last Samurai Standing et L’École des licornes offriront une belle variété de genres, entre thriller, aventure et animation.

La seconde moitié du mois mettra en avant plusieurs retours majeurs. Les plus jeunes pourront retrouver Gabby et la maison magique (saison 12), pendant que les amateurs d’action et d’aventure se plongeront dans la saison 4 de Jurassic World : La théorie du Chaos. Côté séries françaises, Netflix frappera fort avec l’arrivée de Dix pour cent (saisons 1 à 4), avant de conclure le mois en apothéose avec Stranger Things 5 Volume 1, l’un des événements les plus attendus de l’année. Un programme qui devrait ravir aussi bien les nostalgiques que les nouveaux abonnés.

4 novembre Squid Game : Le Défi – Saison 2



6 novembre Le Président foudroyé



7 novembre Tu étais là ? Nouvelle École – Saison 4, épisodes 5 à 7



13 novembre Last Samurai Standing The Beast in Me L’École des licornes : Chapitre 4



14 novembre Nouvelle École – Saison 4, épisodes 8 à 9



17 novembre Gabby et la maison magique – Saison 12



20 novembre Jurassic World : La théorie du Chaos – Saison 4



23 novembre Dix pour cent – Saisons 1 à 4



27 novembre Stranger Things 5 – Volume 1



