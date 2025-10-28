Sortez votre agenda, il va y avoir de quoi faire. Les plateformes de SVOD commencent à dévoiler leurs nouveautés pour novembre prochain. Netflix, Prime Video et Disney+ en ont donné un aperçu. HBO Max les prend donc de vitesse en levant le voile sur l'intégralité de ses nouveautés à venir, autant en termes de films que des séries et même de sport grâce à l'intégration d'Eurosport dans l'abonnement. Préparez-vous, il y a du lourd !

De grands films en novembre sur HBO Max

Le programme de HBO Max va surtout être chargé en matière de films pendant le mois de novembre 2025. Les fans de comédies cultes pourront notamment se tourner vers Dumb et Dumber et Le Fils du Masque. Mais l'heure sera avant tout aux super-héros avec un accent sur un univers en particulier : celui de l'Homme-Araignée. Découvrez l'intégral des aventures d'Andrew Garfield et de Tom Holland dans le fameux costume rouge et bleu. Leur comparse Miles Morales se joint lui aussi à la partie dans Spider-Man Into the Spider-Verse, le film d'animation multiplement récompensé. Et pour les nostalgiques de Tobey Maguire, vous pourrez le retrouver dans un tout autre genre avec la comédie dramatique Pleasantville, qui marque l'une de ses premières performances remarquées au cinéma. Cela dit, beaucoup d'autres films vous attendent. Découvrez toutes les nouveautés :

1 er NOVEMBRE : Inferno — Adaptation d'une nouvelle enquête de Robert Langdon après Da Vinci Code. Spider-Man Homecoming, Far From Home et No Way Home — la trilogie de l'histoire de l'Araignée sympa du quartier façon Tom Holland. Spider-Man New Generation (Into the Spider-Verse) — premier volet sur grand écran de l'histoire de Miles Morales. The Amazing Spider-Man 1 et 2 — la double aventure d'Andrew Garfield dans le costume de l'Homme-araignée.

2 NOVEMBRE : Boogie Nights — comédie dramatique signée Paul Thomas Anderson qui fleure bon les années 1970.

5 NOVEMBRE : Le Fils du Mask — suite de la comédie culte de 1994. Madeleine Collins — drame dans lequel Virginie Efira joue une mère de famille menant une double vie.

7 NOVEMBRE : Alerte — film.

8 NOVEMBRE : Imperium — thriller d'espionnage avec Daniel Radcliffe (Harry Potter).

9 NOVEMBRE : Crazy Rich Asians — comédie romantique dans la haute société.

11 NOVEMBRE : Pleasantville — comédie dramatique dans laquelle un frère et une sœur débarque dans leur série TV préférée. Venom 1 et 2 — Tom Hardy incarne le fameux journaliste habité par une créature extraterrestre vulgaire et prête à faire un carnage.

12 NOVEMBRE : Les Guetteurs (The Watchers) — film fantastiques de Ishana Night Shyamalan, la fille du célèbre réalisateur.

16 NOVEMBRE : Showgirls — drame de Paul Verhoeven dans lequel une jeune femme se rend à Los Angeles pour embrasser une carrière sulfureuse.

18 NOVEMBRE : Time to Dance — documentaire dans lequel les danseuses de Martyna Wojciechowska montrent que l'âge n'est pas un frein.

19 NOVEMBRE Dumb & Dumberer et sa suite, Dumb & Dumberer — comédies cultes avec Jim Carrey et Jeff Daniels. Thought and Prayers — documentaire sur le rapport de la société américaine avec les armes à feu.

20 NOVEMBRE : La Dernière Chevauchée — nouvelle version du célèbre western sur HBO Max.

21 NOVEMBRE : La Rançon — thriller de Ron Howard avec Mel Gibson.

22 NOVEMBRE : De nos Frères blessés — drame historique durant la Guerre d'Algérie.

23 NOVEMBRE : Seven — thriller psychologique avec Brad Pitt et Morgan Freeman . Vous avez un message — comédie romantique avec Tom Hanks et Meg Ryan.

26 NOVEMBRE : Austin Powers : L'espion qui m'a tirée et Goldmember — comédies iconiques sur l'agent secret le plus délirant du cinéma.

27 NOVEMBRE : Dark City — film de science-fiction dans lequel un homme amnésique est suspecté d'être un tueur en série.

28 NOVEMBRE : Belphégor, le fantôme du Louvre — film fantastique français tiré du livre éponyme.



Toutes les nouvelles séries de novembre 2025

Pour ce qui est des séries, vous ne serez pas laissé au dépourvu sur HBO Max. La plateforme a prévu tout ce qu'il fallait avec plusieurs programmes événement, notamment la série française Des Vivants qui revient sur l'attentat du 13 novembre vu de l'intérieur du Bataclan. Si vous êtes plutôt amateur de fiction en costume et d'œuvres littéraires mythiques, le drame historique Merteuil fera votre affaire. Enfin, optez pour un peu de magie avec la compétition Harry Potter et les Sorciers de la pâtisserie, idéale pour accompagner le marathon des films en cours sur TF1 en France et vous mettre dans l'ambiance avant l'arrivée de la nouvelle adaptation l'année prochaine. Mais ce n'est pas tout, voici toutes les nouvelles séries à venir :

3 NOVEMBRE : Harry Potter et les Sorciers de la pâtisserie | saison 2 — compétition de pâtisserie où la magie agite les papilles. I Love LA — comédie en 8 épisodes dans laquelle un groupe d'amis se réunit et fait le point.

6 NOVEMBRE : Mon Ayrton, par Adriane Galisteu — série documentaire sur le célèbre pilote disparu raconté par sa compagne. The Assassin — une mère, ancienne tueuse à gage, et son fils sont contraints de faire équipe après des années à être restés en froid.

7 NOVEMBRE : L'Affaire Vallecas — série documentaire sur une des premières histoires paranormales rapportées à la police espagnole.

10 NOVEMBRE : Lana Longuebarbe — série d'animation jeunesse mêlant aventure et monde de fantasy.

14 NOVEMBRE : Merteuil — série originale de HBO Max qui se veut une relecture libre et moderne des Liaisons dangereuses.

15 NOVEMBRE : La Reine du crime présente : Invitation à un meurtre et Meurtre à l'ambassade — téléfilms mettant en scène l'autrice Agatha Christie devant résoudre de véritables crimes.

16 NOVEMBRE : 90 jours pour se marier : À l'étranger | saison 6 — téléréalité de dating.

19 NOVEMBRE : Laëtitia — mini-série sur le meurtre de Laëtitia Perrais survenu en 2011.

26 NOVEMBRE : Des Vivants — série dramatique française dans lequel deux amis font face aux terroristes du Bataclan, le 13 novembre 2015.

27 NOVEMBRE : George Harrison: Living in the Material World — série documentaire dans laquelle Martin Scorsese retrace la vie de l'ex-Beatle.

29 NOVEMBRE : It's Florida, Man — série documentaire avec une dose de comédie sur les histoires les plus étranges du fameux État.

30 NOVEMBRE : Retour à l'instinct primaire : Restons groupés | saison 10 — téléréalité de survie.



Du Sport de haut niveau sur HBO Max

HBO Max, c'est aussi l'exclusivité de compétitions sportives rassemblant les meilleurs athlètes au monde. Pour le mois de novembre, il y a du très beau au programme entre les masters de tennis, plusieurs grands prix de patinage artistique ainsi que du ski et du biathlon :

1 er NOVEMBRE : Patinage artistique GP Canada | jusqu'au 2 novembre — 50 e édition du Grand Prix ISU. Rolex Paris Masters | jusqu'au 2 novembre — tournoi de tennis masculin du circuit ATP.

7 NOVEMBRE : Patinage artistique GP Alaska | jusqu'au 9 novembre

8 NOVEMBRE : Championnat d'Europe de Cyclo-cross | jusqu'au 9 novembre — l'édition 2025 se tient à Middelkerke.

9 NOVEMBRE : Nitto ATP Finals | jusqu'au 16 novembre — masters de tennis en exclusivité avec Eurosport sur HBO Max.

14 NOVEMBRE : Skate America | jusqu'au 16 novembre — compétition de patinage artistique.

15 NOVEMBRE : Coupe du monde de Ski alpin | jusqu'au 16 novembre — slaloms de Levi.

21 NOVEMBRE : Patinage artistique GP Helsinski | jusqu'au 23 novembre

29 NOVEMBRE : Coupe du monde de Ski de fond | jusqu'au 1 er décembre — compétition se déroulant à Ruka. Coupe du monde de Biathlon | jusqu'au 7 décembre — compétition à Östersund.

