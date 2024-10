Les super-héros (mais aussi certains vilains) du DCU se mobilisent en masse, tant du côté du cinéma que de la télévision. Actuellement représenté par Le Pingouin chez HBO, l'univers de DC va bientôt y accueillir une autre série particulièrement attendue : Lanterns. Nous savons maintenant qui incarnera Hal Jordan, le plus connu d'entre eux, mais également John Stewart. On sait maintenant qui jouera cet important rôle.

HBO éclaire notre Lantern pour la grosse série du DCU à venir

En plus du film Superman à venir, le DCU devrait également briller sur le petit écran grâce à la très attendue série Laterns, produite par HBO en partenariat avec Warner Bros Television et DC Studios. Écrite et produite par Chris Mundy (Ozark), Damon Lindelof (Watchmen) et Tom King (scénariste de renom dans le monde des comics), la série mettra en scène Hal Jordan, Guy Gardner et John Stewart dans une ambiance à la True Detective. On sait maintenant quels acteurs incarneront ces super-héros emblématiques du DCU, et ce n'est clairement pas n'importe qui !

John Stewart sera en effet incarné sur le petit écran par Aaron Pierre. Cet acteur de talent va donc rejoindre le DCU par le biais de Lanterns. Pour rappel, il occupait le rôle principal dans Rebel Ridge, un film Netflix avec le plus gros compte de téléspectateurs trois semaines après sa sortie. Le personnage notamment rendu célèbre dans l'iconique série animée Justice League de 2001 sera donc campé par un interprète de marque. Guy Gardner sera quant à lui incarné par Nathan Fillion (Firefly), et Hal Jordan sera joué par Kyle Chandler. Un casting proprement cinq étoiles, en somme.

Reste maintenant à savoir quand cette série DCU produite par HBO sur le papier ultra prometteuse arrivera sur Max. Nous savons déjà que la première saison sera composée de huit épisodes. Le reste est autant couvert de mystère que le synopsis de la série sur fond d'enquête de meurtre. Gageons toutefois que DC, HBO ou Warner éclaireront notre Lantern en temps voulu sur cette question qui brûle les lèvres des fans du Corps.

