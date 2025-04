La firme aux grandes oreilles et son service SVOD de Disney Plus aurait déjà commandé la suite de films cultissimes pour des millions d'enfants, après avoir déjà fait revenir d'autres gloires du passé de la société.

Le géant Disney n'est pas le dernier lorsqu'il s'agit de jouer la carte de la nostalgie. Entre les remakes live-action de films d'animation emblématiques, et le retour de séries telles que Chair de poule ou Waverly Place : les nouveaux sorciers, la société mise à fond sur d'anciens succès du petit ou du grand écran pour ses productions. Et visiblement, l'entreprise ne compte pas s'arrêter et aurait donné son feu vert pour ressusciter une série de longs-métrages qui ont fait les belles heures de Disney Channel.

Un retour d'un film Disney Channel iconique en SVOD ?

En plus de Chair de poule et de Waverly Place : les nouveaux sorciers, il se dit qu'une nouvelle série live-action Power Rangers est en route pour la plateforme Disney Plus. Si les bruits de couloir sont avérés, il semblerait que la firme aux grandes oreilles planche aussi discrètement sur un retour de la série Kim Possible. Ça commence à faire beaucoup ? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises ! Selon le site Boardwalk Times, Disney va faire revenir un film culte de votre enfance après 15 ans d'absence : Camp Rock.

Un film avec Demi Lovato ou encore les Jonas Brothers qui, à l'image d'High School Musical, ont notamment cartonné sur Disney Channel. Mais avec toutes les années, et la fermeture de la chaîne, le géant aurait un autre plan. Camp Rock 3 serait en effet destiné à sortir sur la plateforme de streaming vidéo de la firme aux grandes oreilles. « Camp Rock fait son retour, et cette fois sur Disney+. La populaire franchise Disney Channel Original Movie reviendra pour une nouvelle génération » apprend-on. La scénariste et productrice Eydie Faye serait aux commandes du scénario, mais il n'y a encore aucune information sur le casting ou encore l'histoire. La société essaierait donc renouer avec les énormes cartons des deux premiers films.

Source : Boardwalktimes.