Disney+ fait le plein de nouveautés avec de très nombreux films et plusieurs séries appréciées, mais aussi une nouvelle très attendue. casting 5 étoile, producteur de talent... cette série à tout pour cartonner.

Alors que l’on entame lentement mais sûrement la fin d’année 2025, les plateformes SVOD font le plein de nouveautés. Chez Disney+ en tout cas, on met le paquet pour faire face à Netflix, Prime Video ou encore Apple TV. La plateforme ajoute une quantité assez folle de films, mais aussi des séries, dont une nouvelle produite par Ryan Murphy qui pourrait bien créer l’événement.

Tous les films Disney+ de novembre 2025

Pas moins de 24 films rejoignent le catalogue Disney+ en novembre 2025, et dans la longue liste, on retrouve de très gros succès, des classiques, mais aussi des longs-métrages cultes ! C’est le cas par exemple du Grinch avec Jim Carrey. Inratable en période de Noël, le film est devenu culte au fil du temps. À regarder sans modération avec toute la famille. D’autres films de Noël comme Santa & Cie ou encore Last Christmas font aussi leur entrée. Plus comédies françaises, comme les OSS 117, Brice de Nice ou encore Papa ou Maman débarquent également aux côtés d’un gigantesque blockbuster de chez Marvel : Captain America 4 : Brave New World avec Anthony Mackie dans le rôle officiel du nouveau Captain America. Enfin, le film événement One Piece Red arrive enfin sur la plateforme après avoir déchaîné les foules lors de sa sortie en salle.

01/11 Last Christmas La Momie Le Retour de la Momie Le Grinch



07/11 Brice de Nice En attendant la nuit OSS 117 : Le Caire, nid d’espions OSS 117 : Rio ne répond plus Papa ou maman Papa ou maman 2 Quai d’Orsay Un bonheur n’arrive jamais seul



14/11 Captain America : Brave New World Deux Fils Nous York Tout simplement noir Un Noël chez les Jonas Brothers



19/11 La Main sur le berceau



21/11 Adieu les cons Au revoir là-haut Hippocrate Première année Santa & Cie



25/11 One Piece Film - Red



Toutes les nouvelles séries de novembre 2025

Côté séries, plusieurs succès rempilent pour de nouvelles saisons sur Disney+, comme The Rookie avec sa saison 6 ou encore The Great North avec sa saison 5. Mais en novembre 2025, s’il y a bien une série qui risque de faire du bruit sur Disney+, c’est bien All’s Fair, la nouveauté produite par Ryan Murphy (American Horror Story, Glee, Monstres…). Cette nouvelle série nous fera suivre un cabinet d’avocats tenu par des femmes spécialisées dans des affaires complexes, notamment de divorce. Le film pourra par ailleurs s’appuyer sur un casting de grand luxe avec notamment Glenn Close, Naomi Watts, Kim Kardashian ou encore Sarah Paulson et Niecy Nash.

04/11 All’s Fair Montmartre

