Prime Video met le paquet pour le mois de novembre 2025 avec l'arrivée et le retour de séries cultes et très appréciées mais aussi de gros films dont un original avec la star de Reacher dans un rôle inattendu.

L’automne est là et on commence doucement, mais sûrement, à se diriger vers les week-ends cocooning à se faufiler sous le plaid en regardant films et séries à la pelle. C’est une période qui est d’ailleurs chargée en nouveautés sur les différentes plateformes de streaming comme Prime Video évidemment, mais aussi Netflix, HBO Max ou encore Apple TV et Disney+. Ce mois-ci, sur la plateforme d’Amazon, on retrouvera pas mal de films, dont un gros blockbuster et un nouveau film original, mais aussi une série culte et le retour d’un programme très apprécié des abonnés.

Tous les films Prime Video de novembre 2025

Côté films, on a quelques nouveautés plutôt intéressantes comme Jeux d’enfants avec Marion Cotillard et Guillaume Canet. Un drame qui raconte l’histoire d’amour chaotique de deux amis d’enfance à travers les années. Les amateurs de thrillers pourront quant à eux jeter un œil à Nerve, film anxiogène avec une Emma Roberts prise dans un jeu qui la dépasse totalement et met sa vie en danger. Le blockbuster Bad Boys : Ride or Die fait lui aussi son entrée sur la plateforme. Le quatrième film de la célèbre franchise met toujours en scène Will Smith et Martin Lawrence dans la peau d’un duo de flics décidément increvables qui visent à laver l’honneur d’un des leurs. Enfin, Prime Video lancera un nouveau film original ce mois-ci avec Une Journée incontrôlable, une comédie où l’on suit deux pères de famille que tout oppose dans une journée qui va totalement déraper. Un film frais avec Alan Ritchson (Reacher), Kevin James (Pixels) et Sarah Chalke (Scrubs).

01/11 C’est quoi cette famille ?! Jeu d’enfant Kin : le commencement Nerve

05/11 Bad Boys : Ride or Die

12/11 Une Journée Incontrôlable

15/11 Inferno

21/11 Aftermath



Toutes les nouvelles séries de novembre 2025

Avec les séries, Prime Video joue la sécurité avec l’arrivée des cinq saisons de Luther, la série thriller culte portée par Idris Elba dans la peau du célèbre inspecteur de Londres. On pourra aussi noter le retour de Gossip Girl, là aussi une série absolument culte des années 2000-2010, ou encore une saison 2 pour Maxton Hall, une série originale qui suit plusieurs adolescents dans une école privée huppée d’Angleterre. Pour finir, c’est sur un programme très apprécié que mise Prime Video au mois de novembre avec le retour de LOL : Qui rit, sort !, qui se passera désormais “In Real Life” (dans la vraie vie). Redouane Bougheraba, Franck Dubosc, Paola Locatelli, Clara Luciani et Michou seront lâchés au beau milieu d’un aéroport en caméra cachée et devront piéger les voyageurs qui, eux, ne se doutent d’absolument rien. Les règles ne changent pas : celui qui rit est éliminé, mais un système de points sera également mis en place, permettant aux candidats d’en cumuler s’ils arrivent à faire rire les personnes piégées.