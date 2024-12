Les premières sorties Disney+ de la semaine du 2 au 8 décembre 2024 sont plus claires avec la publication du bulletin mensuel officiel. Comme prévu, la plateforme de streaming vidéo a encore en stock un documentaire sur l'un des membres du groupe de K-Pop BTS, Jung Kook. Les plus jeunes pourront suivre le phénomène Miraculous avec le film d'animation Les Aventures de Lady et Chat Noir. En termes de séries, c'est Retour à Las Sabinas, mais surtout Star Wars Skeleton Crew qui vont ouvrir le bal des ajouts de décembre 2024. Si vous êtes abonnés à d'autres services SVOD, les nouveautés Netflix de décembre 2024, Prime Video de décembre 2024 et Max de décembre 2024 ont déjà été divulguées.

Tous les films Disney+ de décembre 2024

Après quelques jours d'attente, toutes les nouveautés Disney+ de décembre 2024 ont été révélées. Si vous attendez des grands films, revoyez vos attentes à la baisse. En plus du documentaire sur JungKook des BTS, la plateforme de la firme aux grandes oreilles met encore en lumière le compositeur John Williams. Cette fois, il ne s'agit pas d'un doc avec des images d'archives et interviews de célébrités, mais de son concert enregistré à Tokyo en septembre 2023.

Les nouvelles sorties Disney+ de décembre 2024 promettent également un documentaire sur le légendaire Elton John, avec un reportage sur ses 50 ans de carrière et notamment sur son dernier concert aux États-Unis. Pour faire frissonner les plus jeunes, sans les traumatiser, le service proposera aussi Le Manoir Hanté sorti l'année dernière avec Rosario Dawson, Danny DeVito, Jared Leto ou encore Jamie Lee Curtis au casting.

3/12 Jung Kook: I am still - documentaire événement sur un des membres des BTS

5/12 Miraculous, le film : Les Aventures de Lady Bug et Chat Noir

13/12 Elton John : Never Too Late - documentaire

20/12 Mission Cadeaux Bora Bora Des Astres C'est Chelou comment tu danses

27/12 Le Manoir Hanté John Williams in Tokyo - concert



Toutes les séries de décembre 2024

L'agenda complet des ajouts Disney+ de décembre 2024 incluent deux séries très attendues dont Star Wars Skeleton Crew. Un show live-action où quatre enfants se retrouvent à vivre une aventure imprévue à travers toute la galaxie, avec tous les dangers que cela peut impliquer. Marvel Studios est aussi de retour avec la saison 3 de What If ?. Un événement puisque ce sera les ultimes de la série qui ne compte pas avoir de saison 4.

Si Vice-Versa 2 vous a plu, et même son prédécesseur, une nouvelle série d'animation Rêves Productions, basée sur la franchise de Pixar, débarque sur Disney+ le 11 décembre 2024. « À mesure que Riley grandit, ses souvenirs requièrent un traitement plus sophistiqué que Joie et les autres Émotions confient à Rêves Productions. A la tête de cette « société », la réalisatrice star de ce département, Paula Persimmon, doit faire face à un défi de taille : créer le prochain grand rêve de la jeune fille. Mais en étant associée au vaniteux Xeni, un metteur en scène de rêves diurnes qui rêve de percer dans le monde des rêves nocturnes, la tâche ne s’annonce pas des plus aisées… ». Ce show Disney Plus se situe entre Vice-Versa et Vice-Versa 2

2/12 Retour à Las Sabinas - saison 1 nouveaux épisodes

4/12 Star Wars Skeleton Crew - saison 1

11/12 Rêves Productions : du monde de Vice-Versa - série d'animation Ne Dis Rien - nouvelle série FX Grotesquerie - épisodes finaux

17/12 Les Simpson : Un Noël sous hypnose - double épisode

18/12 FX English Teacher - nouvelle série

22/12 What If... ? - saison 3 du 22 au 29 décembre 2024

28/12 Bleach: Thousand-Year Blood War - épisodes finaux



Source : Disney Plus France.