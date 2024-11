Quels sont les films, séries et documentaires à voir absolument sur Netflix en décembre 2024 ? Voici l'agenda complet des nouveautés du mois avec d'énormes sorties.

Profitez bien des dernières sorties Netflix de novembre 2024 car c'est bientôt la fin. Ce samedi 23 novembre, la firme au N rouge va rendre triste des millions d'abonnés avec la conclusion d'Arcane saison 2 qui signe la conclusion de la série. Fortiche Production et RIOT n'ont en effet pas souhaité poursuivre au-delà de ces deux saisons, mais tout n'est pas perdu puisqu'il y aura bien d'autres surprises par la suite. En parallèle des prochaines sorties de novembre, voici tous les nouveaux films, séries, documentaires et émissions de téléréalité à voir en décembre 2024. Un mois absolument énorme ne serait-ce qu'avec deux ajouts.

Tous les films Netflix de décembre 2024

Ça y est ! Netflix a annoncé toutes ses nouveautés de décembre 2024. Quoi de neuf pour le mois prochain ? Si ce n'est pas déjà fait, vous allez pouvoir prendre une immense claque avec le formidable Oppenheimer de Christopher Nolan. C'est LE film à ne pas rater sur la plateforme pour cette fin d'année. Pour les fans de Ghostbusters, qui aimeraient revoir les anciens acteurs et découvrir une aventure inédite, SOS Fantômes : L'Héritage est également dans les nouvelles sorties films Netflix de décembre 2024.

Mais ce n'est pas tout, pour ces ajouts de décembre 2024, Netflix s'offre d'autres licences cultissimes avec Matrix Resurrections et Terminator : Dark Fates. Certes, ce ne sont pas les épisodes les plus populaires, surtout pour la franchise de James Cameron, mais ça reste des sagas totalement emblématiques du cinéma.

1/12 Super Bourrés La Méthode Williams L'Innocent Les Chatouilles

2/12 Tully

3/12 Fortune Feimster Crushing It - stand-up

4/12 La seule fille de l’orchestre - court-métrage documentaire Doute

5/12 Le Samouraï

6/12 Marie Ce Noël-là - film d'animation En colo avec ma mère SOS Fantômes : L'Héritage Le Cyber-casse du siècle - documentaire



7/12 Le Nonsense Christmas de Sabrina Carpenter - spectacle musical

9/12 Rémi, sans famille

10/12 Jamie Foxx What Had Happened Was - stand-up

12/12 Première Étoile Deuxième Étoile

13/12 Carry-On Disaster Holiday

15/12 Spider-Man : No Way Home Terminator : Dark Fate

20/12 Messagères de guerre

21/12 Oppenheimer

22/12 Matrix Resurrections

23/12 Eyjafjallojökull

25/12 NFL Christmas Gameday : Chiefs vs Steelers - sport en direct NFL Christmas Gameday : Ravens vs Texas - sport en direct

31/12 Michelle Buteau: A Buteau-ful Mind at Radio City Music Hall – Stand-up Avicii - My Last Show - concert Avicii I'm Tim - documentaire



Toutes les séries de décembre 2024

L'agenda complet des nouveautés Netflix de décembre 2024 confirme sans surprise le lancement de la saison 2 de Squid Game. Un retour ultra attendu pour cet énorme carton qui reste l'un des plus grands succès du service SVOD, notamment au niveau des séries non anglophones. « Trois ans après avoir remporté le Squid Game, Gi-hun, le joueur 456, a renoncé à aller aux États-Unis et revient avec un nouvel objectif. Pour l'atteindre, il replonge dans le mystérieux jeu de survie où il va affronter des situations mortelles auprès de nouveaux participants qui rêvent tous de remporter le prix de 45,6 milliards de wons ».

Dans les prochaines sorties séries de Netflix en décembre 2024, vous pourrez également reprendre New Amsterdam avec l'arrivée de la saison 2. Un autre énorme carton, en particulier aux États-Unis. On note aussi la saison 1 de Black Doves, une série totalement inédit avec Keira Knightley (Pirate des Caraïbes) dans le rôle principal.

1/12 Beyblade X - série d'animation La Brea

2/12 Les enquêtes sauvages - saison 4 - série d'animation

4/12 La guerre selon Churchill - série documentaire Ultimatum : USA - saison 3 - émission de téléréalité Tomorrow and I - saison 1

5/12 Black Doves - saison 1 Beastars - dernière saison partie 1 - série d'animation

6/12 Echoes of the Past - saison 1

5/12 Jentry Chaud, une ado contre les démons - série d'animation

10/12 Le Rugby aux tripes : Vaincre ou mourir Polo

11/12 Cent ans de solitude - partie 1

12/12 Derrière la façade

13/12 1992

17/12 Aaron Rodgers, quarterback insaisissable - série documentaire

19/12 Virgin - saison 6 Le Prince des dragons - saison 7 finale

26/12 Squid Game - saison 2

28/12 Le Blues du maestro - saison 3

31/12 New Amsterdam - saison 5 Schitt's Creek - l'intégrale



Source : Netflix France.