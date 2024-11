Disney+ frappe encore fort avec l’arrivée prochaine de Star Wars: Skeleton Crew, une série qui promet de plonger les fans dans une toute nouvelle aventure galactique. Prévue pour le 3 décembre, cette série intrigante s’inscrit dans l’univers de Star Wars tout en explorant un angle inédit. Avec un casting de haut vol et des réalisateurs de renom, elle est déjà sur toutes les lèvres. Et on peut ce jour découvrir un nouvel aperçu.

Un nouvel aperçu pour Star Wars: Skeleton Crew

L’histoire suit un groupe de jeunes qui, après s’être égarés dans les confins de la galaxie, doivent trouver leur chemin. Inspirée par les récits d’aventures classiques, la série mise sur un mélange d’émotion, de suspense et de découverte. Située dans la même chronologie que The Mandalorian, elle promet une perspective fraîche et originale sur cet univers tant aimé. Avec Jude Law en tête d’affiche, le projet gagne encore en prestige. Peu de détails sur son personnage ont filtré, mais les premières images laissent deviner un rôle assez mystérieux. Visiblement, l'homme serait sensible à la Force.

Derrière la caméra, Jon Watts, réalisateur de la trilogie Spider-Man avec Tom Holland, a réuni une équipe impressionnante. Chaque épisode a été confié à un réalisateur talentueux. On retrouve Bryce Dallas Howard (The Mandalorian), Lee Isaac Chung (Minari), Jake Schreier (Beef), David Lowery (The Green Knight) et The Daniels, le duo oscarisé pour Everything Everywhere All at Once. Chacun apportera sa touche personnelle, offrant à la série une richesse visuelle et narrative rare. Dans ces conditions, on peut s'attendre à un rendu qualitatif.

Un rendez-vous immanquable sur Disney+

Avec une sortie prévue pour décembre, Star Wars: Skeleton Crew s’annonce déjà comme un incontournable. Mélangeant une intrigue assez novatrice pour l'univers, un casting impressionnant et une équipe créative étoilée, la série est prête à séduire autant les fans de longue date que les nouveaux venus.

Source : Disney