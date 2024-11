Après un avant-goût des premières sorties Prime Video de décembre 2024, Amazon dévoile l'agenda complet des nouveautés de sa plateforme SVOD. En novembre, il y a eu de (très) beaux ajouts tels que Usual Suspects, Le Mans 66, Mad Max Fury Road, Forrest Gump ou encore Wedding Nightmare. Le service de streaming vidéo a également essayé de créer l'événement avec la série Sexe Intentions (Cruel Intentions), mais n'a pas réussi à se hisser au niveau du film culte d'après les retours.

Tous les films Prime Video de décembre 2024

Les nouveautés Prime Video de décembre 2024 réserve du très lourd avec des classiques pour les fans de cinéma, dont la Palme d'Or 1994 : Pulp Fiction. L'un des chefs d'oeuvre de monsieur Quentin Tarantino. Ce n'est pas la première fois que ce film incontournable est disponible, mais les abonnés ont donc une nouvelle chance de le regarder. Dans les longs-métrages à ne pas rater sur Amazon Prime Video en décembre, il y a aussi Priscilla, Folle du Désert.

Une comédie dramatique et musicale où une bande de drag-queens traverse l'Australie à bord d'un bus, Priscilla, sur fond de musiques d'Abba. Un must-see tout comme le formidable Blow Out de Brian De Palma avec un John Travolta simplement parfait. Pour les amateurs d'After, la romance pour ados À contre-sens 2 débarque le mois prochain. Voici toutes les sorties films Prime Video de décembre 2024.

1/12 Pulp Fiction Priscilla, Folle du Désert Blow Out Prédictions Éclair de lune My Beautiful Boy Green Book : Sur les routes du Sud À la dérive Licorice Pizza En Cavale (Hot Pursuit) Greta Un Mariage trop parfait Star Trek Into Darkness Macadam Cowboy La Fille en rouge Wicker Park The Green Hornet My Beautiful Boy Gringo Beaucoup de bruit pour rien Les 7 mercenaires (2016) Les Sept Mercenaires (1960) Everything, Everything Dernier appel pour Rio Cœur sauvage La fille de la Vallée

5/12 Insidious : The Red Door La Virgen Roja (La Vierge Rouge) Joy Ride

15/12 Ninja Turtles 1 & 2 Jusqu'ici tout va bien



3/12 Jack in Time for Christmas

27/12 À Contre-Sens 2



Toutes les séries de décembre 2024

Plus que quelques jours avant la prochaine série événement Amazon Prime Video, Secret Level, qui sera l'un des temps forts du catalogue de décembre 2024. Pour rappel, il s'agit de la nouvelle série anthologique d'animation des créateurs de Love, Death & Robots (disponible sur Netflix) qui proposent des histoires inédites de franchises vidéoludiques. Un show animé de quinze épisodes avec Armored Core, SIFU, God of War, Pac-Man, Concord, Warhammer 40,000 et plus encore.

Si vous cherchez du neuf, les nouveautés séries Prime Video de décembre 2024 offrent également The Sticky, une comédie dramatique avec la scream queen Jamie Lee Curtis, qui sera là en tant que guest-star. Dans les entrées notables, il y a aussi The Day of Jackal, l'adaptation du roman culte Chacal.

4/12 En terrasse - saison 2

6/12 The Sticky - saison 1 The Day of the Jackal - saison 1 partie 1

10/12 Secret Level - saison 1 - série d'animation

13/12 Anatomie d'un come-back - série documentaire en quatre épisodes The Day of the Jackal - saison 1 partie 2

18/12 Cat's Eyes - saison 1

19/12 Beast Games - saison 1 - émission de téléréalité

25/12 Ahora Que No Está s - Saison 1



Source : Amazon Prime Video.