Après Netflix et Prime Video, on vous récapitule les premières nouvelles sorties Disney+ de décembre 2024. Avis aux fans de Star Wars, de Marvel ou Ryan Murphy (American Horror Story) !

Les abonnés Disney+ peuvent encore attendre quelques jolis ajouts en novembre 2024 à l'image des films d'animations Encanto et Élémentaire, de la saison 2 de Tell Me Lies, de la série Rewatch ou encore du documentaire épisodique Beatles '64 sur l'un des plus grands groupes musicaux de tous les temps. Pour les fêtes de fin d'année, la plateforme de Mickey veut également faire revenir l'une de ses meilleures séries pour la dernière fois. Après Netflix et Prime Video, on jette un oeil à toutes les sorties confirmées de décembre 2024.

Les sorties films Disney+ confirmées de décembre 2024

Rocketman ou plutôt Elton John sera l'un des stars des nouveautés Disney+ de décembre 2024. Après Bon Jovi, Les Beatles ou le compositeur John Williams, le service offrira le mois prochain un documentaire sur ce légendaire musicien britannico-américain. « Ponctuée par des images des grands concerts qu’il a donnés au fil des ans, on y voit l’artiste revenir sur son ascension extraordinaire, les défis personnels auxquels il a été confronté au cours d’une carrière qui s’étend sur plus d’un demi-siècle, et la manière dont sa famille l’a fait évoluer ». Un film intimiste, visiblement riche en émotions d'après la description, au moment où Elton John allait donner son ultime concert à Los Angeles. Ce sera à voir le 13 décembre 2024 sur Disney+.

13/12 Elton John : Never Too Late - documentaire



Les sorties séries confirmées de décembre 2024

Ce documentaire sur Elton John est pour l'instant l'unique film Disney+ confirmé de décembre 2024, ce qui bien inférieur aux prochaines séries du service. L'attente autour de Star Wars Skeleton Crew touche bientôt à sa fin. Malgré le bide de The Acolyte, les plans restent les mêmes pour ce nouveau show télévisé produit par Jon Favreau (Iron Man) et Dave Filoni (The Mandalorian). Même si Jude Law est au casting, l'histoire se focalise sur un groupe de quatre enfants qui se perdent dans un dangereux voyage à travers la galaxie.

L'un des temps forts du programme Disney+ de décembre 2023, ce sera le lancement de la saison 3 de What If... ?. Et on vous conseille de savourer chaque épisode, car après cela, ce sera rideau ! La série s'arrêtera là et ne reviendra pas pour une quatrième saison.

2/12 Retour à Las Sabinas - saison 1 nouveaux épisodes

4/12 Star Wars Skeleton Crew - saison 1

11/12 Rêves Productions : du monde de Vice-Versa - série d'animation Ne Dis Rien

22/12 What If... ? - saison 3 du 22 au 29 décembre 2024



Source : Disney Plus.