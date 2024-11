What If...?, la série animée de Marvel sur Disney+, s'apprête à nous offrir sa dernière saison, et la bande-annonce officielle vient d’être révélée. Cette troisième saison s’annonce explosive, pleine de surprises et de clins d’œil aux fans, avec un adieu spectaculaire au multivers.

Marvel fait ses adieux à What If

Parmi les moments forts de ce trailer : un Mecha Avengers impressionnant, un robot géant équipé du bouclier de Captain America, prêt à entrer en action. Cet épisode, intitulé « Go-Avengers : Heroes of the Gamma War », intrigue déjà les fans, même si on ignore encore de quel univers alternatif il est issu.

La bande-annonce ne s’arrête pas là et nous réserve le retour de personnages phares. Pour commencer, Storm, la célèbre mutante des X-Men, fait son entrée dans le MCU version What If...? et, pour le show, elle brandit Mjolnir, le marteau de Thor. Cette apparition marque un tournant, les fans rêvant depuis longtemps d'une intégration complète des X-Men dans le MCU.

Les surprises continuent avec le retour de Moon Knight, Shang-Chi, White Vision, Ironheart, Wong, Scarlet Witch et Agatha Harkness. Avec un casting aussi riche, Marvel promet une conclusion digne de ce nom. Ces personnages issus de différentes parties du MCU enrichiront les récits en apportant leurs univers et leurs pouvoirs dans des scénarios totalement revisités par les possibilités infinies du multivers.

Marvel a confirmé que cette saison serait la dernière pour What If...?. Dans le trailer, on nous invite à « assister à la saison qui met fin à l'histoire ». Les images teasent même une possible guerre entre les Watchers, les mystérieux observateurs du multivers. Cette guerre pourrait-elle marquer la fin du multivers lui-même ? Les spéculations vont bon train, et les fans attendent de voir si Marvel ose clore cette série en fermant toutes les dimensions alternatives explorées jusqu’ici.

La diffusion commencera le dimanche 22 décembre 2024, avec un format spécial : un épisode chaque jour, jusqu’au 1er janvier.

