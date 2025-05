La saga Jurassic Park restera culte, même si le premier épisode est réellement le seul à s'être démarqué du lot et s'être ancré dans les esprits de multiples générations. Eh bien que les différents films de la franchise soient discutables, des millions de personnes continuent de se ruer dans les salles obscures pour le simple plaisir de voir des dinosaures sur grand écran. D'ailleurs, le prochain film Jurassic World Renaissance le 4 juillet 2025. Une fois n'est pas coutume, ce sera en effet une sortie mondiale qui aura donc lieu un vendredi chez nous.

Des éditions collectors limitées pour Jurassic Park et Jurassic World

Même si Jurassic World 4 Rebirth devrait s'apprécier pour son grand spectacle sans avoir vu les précédents, certains aiment bien raccrocher les wagons pour avoir une vue d'ensemble d'une saga. Et c'est d'autant plus le cas avec ce type de franchises cinématographiques qui ont démarré dans les années 90. Pour ce nouveau long-métrage, le réalisateur Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One) veut revenir aux sources de Jurassic Park avec de nombreux clins d'oeil. Une expédition menée par Zora Bennett (Scarlett Johansson), une spécialiste des opérations secrètes, sera en charge de récolter de l'ADN de trois dinos sur l'île du laboratoire mythique de Jurassic Park 1.

En attendant la sortie, et si vous voulez rattraper votre retard ou agrandir votre collection, Universal Pictures va mettre en vente deux éditions steelbook limitées blu-ray 4K pour les trilogies Jurassic Park et Jurassic World. Ce ne sera pas un coffret qui réunira les six films, mais bien deux boitiers distincts avec des visuels assez ressemblants qui montrent les portes des parcs et certains de ces animaux légendaires, dont le T-Rex. Ce sera disponible le 25 juin 2025 à 49,99€ pour chaque trilogie, mais les précommandes sont ouvertes.

