Comme Netflix, la plateforme Max a enfin levé le voile sur toutes les nouveautés de décembre 2024. Ça va commencer en douceur ce week-end, dimanche 1er décembre 2024, avec l'un des films chorales de Noël The Holiday ainsi que La Méthode Williams. Un long-métrage avec Will Smith qui sera disponible le même jour sur le service SVOD de la firme au N rouge. Au-delà de ces deux sorties, les abonnés vont pouvoir (re)découvrir des films énormes, voire titanesques avec de grosses créatures, et suivre en direct tout un tas de compétitions sportives.

Tous les films Max de décembre 2024

Les nouveautés Max de décembre 2024 déroulent le tapis rouge à l'un des derniers phénomènes d'Hollywood : Barbie. Le film de Greta Gerwig avec Margot Robbie qui a amassé plus d'1,4 milliard de dollars au box-office mondial, et qui s'est illustré pour sa campagne promotionnelle aux côtés d'Oppenheimer sur les internets. Le mois prochain, on retrouvera d'autres productions Warner telles que Sex and the City, le film, Matrix 4 Resurrections ou deux longs-métrages pour les fans de monstres.

Godzilla vs Kong et King Kong de Peter Jackson débarquent sur Max en décembre 2024. Pour les fans de Superman, les anciens films, il y aura également un documentaire sur Christopher Reeve. Dans les nouvelles sorties, on peut également citer la cultissime comédie française La Cité de la peur, Miami Vice de Michael Mann, Coup de foudre à Notting Hill ou encore Mortal Kombat.

1/12 The Holiday La Méthode Williams

2/12 Godzilla vs Kong King Kong (2005)

3/12 Sex and the City, le film

4/12 Les 3 Ninjas - Trilogie

8/12 Super/Man : L'histoire de Christopher Reeve - documentaire

11/12 Le Pôle Express Capitaine Superslip

13/12 Wallace et Gromit : Le Mystère du Lapin Garou Shaun le Mouton, le film Shaun le Mouton : La Ferme Contre-Attaque

15/12 L'Astronaute Coup de foudre à Notting Hill

18/12 Lomu : The Lost Tapes - documentaire Beethoven 1 & 2

19/12 Barbie Rose Matafeo : On and on and on - stand-up

20/12 La Cité de la peur Le Grand Méchant Renard et Autres Contes…

21/12 Pan Nanny McPhee

22/12 Matrix Resurrections Petit Vampire

23/12 Astérix et les Indiens - film d'animation

24/12 Fourmiz - film d'animation

25/12 Le Manoir Magique - film d'animation Mortal Engines

27/12 Mister Bean Johnny English Miami Vice - Deux Flics à Miami

30/12 Mortal Kombat (2021)



Toutes les séries de décembre 2024

Dans les temps forts des séries Max de décembre 2024, la plateforme insiste sur le lancement de Creature Commandos créée par DC Studios, écrite et produite par James Gunn, le réalisateur du prochain Superman et architecte du nouveau DCU. « Creature Commandos raconte l’histoire d’une équipe secrète composée de monstres emprisonnés, recrutés pour accomplir des missions considérées comme trop périlleuses pour des humains. Lorsque toutes les autres options échouent, ils deviennent la dernière et la plus redoutable solution ».

Si vous êtes fans de Friends, les ajouts Max de décembre 2024 contiennent une émission Friends : Le Défi, qui a été tournée lors de l'expérience The Friends Experience : The One à New York. Au cours de celle-ci, des fans traversent les décors iconiques de la série, tout en devant répondre à des questions et participer à des jeux.

5/12 Creature Commandos - série d'animation pour adultes Patinage Artistique, Grand Prix Final - 5 au 8 décembre avec Eurosport

6/12 UCI Track Champions League - 6 et 7 décembre avec Eurosport

7/12 Top of the Lak e - saisons 1 & 2

10/12 The Convict - saisons 1 à 4

13/12 Biathlon - Coupe du Monde Hochfilzen - 13 - 15 décembre avec Eurosport Bookie - saison 2

14/12 Ski Alpin : Coupe du Monde Val d'Isère - 14 - 15 décembre avec Eurosport

17/12 We're Here - saisons 1 à 4 - série docu-réalité

19/12 Friends : Le Défi - émission de divertissement en plusieurs parties dans les décors de la série culte Challenge Barbie : une maison de rêve - émission où des personnalités transforment une maison sur le modèle de Barbie Biathlon - Coupe du Monde Annecy-Le Grand Bornand - 19-20 décembre avec Eurosport

20/12 La Reine du X

22/12 Jeux Olympiques de Paris 2024, La Rétrospective - 22 - décembre avec Eurosport

28/12 Ski de Fond - Tour de Ski - avec Eurosport



Source : Max France.