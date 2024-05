La sortie de la nouvelle série Daredevil Born Again sur Disney+ se précise enfin, et ça arrive « bientôt » ! En bonus, on a le droit à une image de Marvel et à des infos sur une future bande annonce.

Daredevil est incontestablement l'une des meilleures séries Netflix et surtout l'une des meilleures séries de super-héros jamais produites. Les raisons de ce succès ? Un casting impeccable, une dimension sombre ou encore des scènes de baston très efficaces comme ce long plan séquence dans la saison 3. Après 39 épisodes, l'histoire entre le démon de Hell's Kitchen et la firme au N rouge a pris fin. Mais la résurrection sur Disney+ avec Born Again n'a jamais été aussi proche.

Une fenêtre de sortie et des infos pour Daredevil Born Again

Daredevil Born Again est la nouvelle série Disney+ qui verra revenir l'intégralité du casting original du show Netflix. Attendez-vous donc à revoir Charlie Cox dans le rôle principal, Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Vincent D'onofrio (Wilson Fisk / Le Caïd)... mais aussi Jon Bernthal alias The Punisher. Une distribution qui permet de voir que Marvel Studios prend les choses au sérieux et s'assure déjà de se mettre une partie des fans dans la poche. Mais le casting ne suffira pas à contenter un public très déçu d'avoir dû dire adieu aux personnages après trois saisons. La réalisation devra être au minimum aussi bonne et le ton aussi sombre.

Le verdict tombera « prochainement » puisque la série Daredevil Born Again sera disponible en mars 2025 en exclu sur Disney+. C'est la petite surprise annoncée par Kevin Feige, président de Marvel Studios, qui a en plus dévoilé le nouveau logo du show télévisé. On sait également qu'il y aura 9 épisodes pour cette saison 1, contre 13 auparavant. Lors des Upfronts, un événement spécial pour les nouveautés du petit écran, Marvel a également fait un autre cadeau en diffusant un trailer.

Cette bande annonce de Daredevil Born Again est indisponible en ligne, mais voici ce qu'on a pu apprendre avec une description des extraits. « Le trailer montre Matt Murdock revêtant le costume iconique de Daredevil et expliquant que « tout le système est contre vous à New York ». À la fin, après une brève scène d'action, on demande à Murdock "quel genre d'avocats êtes-vous ?". "Un très bon" répond t-il en enfilant une paire cassée de ses lunettes fétiches » (via Daredevil Updates).