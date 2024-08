Debout les campeurs lecteurs, et haut les cœurs ! C’est encore lundi, et comme chaque début de semaine, on brosse l’ensemble des nouvelle sorties des services SVOD à commencer par Netflix. Depuis ces dernières heures, la plateforme a mis fin à l’une de ses séries les plus importantes. En effet, dès maintenant, vous pouvez vous poser devant la saison 4 d’Umbrella Academy. Et vous pouvez le temps d’apprécier chaque épisode, puisque la famille de super-héros ne reviendra pas. La firme a même annulé un spin-off annoncé en 2023.

Tous les films Netflix du 12 au 18 août 2024

Les sorties de la semaine Netflix risque de plaire aux fans de grosses cylindrées et de films d’action qui ne visent pas vraiment le réalisme. Dominic Toretto et toute la Famille envahisse la plateforme de streaming vidéo avec Fast & Furious X. Un épisode au casting XXL qui réunit des visages phares de la franchise, comme Michelle Rodriguez (Letty), Jordana Brewster (Mia), Jason Statham (Ian), aux côtés de Charlize Theron, Brie Larson (The Marvels). Pour rester dans le domaine de l’action, Netflix s’est offert les services de Mark Walhlberg et Halle Berry pour une nouvelle production exclusive The Union.

Dans ce film Netflix, un simple ouvrier se retrouve à jouer les agents secrets du jour au lendemain pour retrouver une liste d’espions américains dérobée. « Mike (Mark Wahlberg), ouvrier du bâtiment du New Jersey, se voit propulsé dans le monde de l'espionnage et des agents secrets lorsque son ancienne petite amie du lycée, Roxanne (Halle Berry), le recrute pour une mission de renseignement de la plus haute importance » (synopsis officiel). Les nouveautés Netflix de la semaine 33 incluent également la comédie française Les Crevettes pailletées, Jeanne du Barry ou encore le documentaire Daughters.

12/08 La nuit du 12 - film - une enquête policière par le réal d'Harry, un ami qui vous veut du bien 13/08 Les Crevettes pailletées - film - une comédie française sur une équipe gay de water-polo La Revanche des Crevettes pailletées - film - la suite 15/08 Retour à Cold Mountain - c'est presque comme Brokeback, juste sans cowboys et sans secret 14/08 Daughters - documentaire - un reportage primé sur les liens père-fille au sein de prisons US 16/08 The Union - film - de l'action avec Mark Wahlberg et Halle Berry ADN - film - drame français avec Fanny Ardant et Maïwenn Jeanne du Barry - film - Johnny Depp et Maïwenn à l'époque de Louis XV 17/08 Fast & Furious X - la réunion de la Famille et des vroum-vroum



Toutes les séries du 12 au 18 août 2024

Une série monumentale arrive dans les nouveautés Netflix du 12 au 18 août 2024. Après avoir ajouté l’intégrale de Mad Men, le service de SVOD va piocher dans un classique du petit écran avec LOST : Les Disparus. L’un des shows télévisés qui a fait le plus parler en raison de son scénario et de tout le mystère distillé au fil des saisons. A la suite d’un crash d’avion, des passagers doivent apprendre à vivre ensemble pour survivre sur l’île où ils ont échoué. Et ce n’est pas un lieu totalement paisible où des mojitos sont servis…

L’autre très gros temps fort de cette semaine sur Netflix, c’est le retour d’Emily in Paris avec la partie 1 de la saison 4. Maintenant que les JO sont terminés, la jeune femme va pouvoir reprendre possession des lieux. Quelle intrigue pour ces nouveaux épisodes ? Les liens entre Emily et Gabriel seront au cœur de l’intrigue après le dénouement de la saison 3. Finiront-ils ensemble ? Rien n’est moins sûr, mais vous aurez peut-être un début de réponse sur Netflix à partir du 15 août prochain.

14/08 Les Ex de l'Enfer - documentaire - le côté obscur de l'amour à travers des crimes réels 15/08 Emily in Paris - saison 4 partie 1 - le show qui fait passer Paris pour une ville de rêve (fiction) LOST : Les Disparus - l'intégrale de la série - vous allez être perdus, comme le scénariste Kengan Ashura (anime) - saison 2 partie 2 17/08 Love Next Door - une comédie romantique en Corée



Source : Netflix.