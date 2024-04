On pouvait vous l'annoncer hier encore ici même sur Gameblog, le Punisher, incarné par Jon Bernthal, arrive chez Marvel grâce à sa toute première apparition au sein de la série Daredevil: Born Again. Et une fois encore, on a le droit à de toutes nouvelles photos qui mettent l'eau à la bouche. Ça va être une vraie tuerie, au sens propre comme au figuré. Parfait pour redorer un peu le blason de Marvel.

La meilleure version du Punisher revient

De nouvelles images captivantes du tournage de la très attendue série Daredevil: Born Again ont été révélées, montrant Jon Bernthal, qui reprend son rôle iconique de Frank Castle, aussi connu sous le nom de The Punisher. L'acteur, couvert de sang sur ces images, promet une série teintée d'une grande violence, fidèle à l'esprit du personnage qu'il avait précédemment incarné dans les séries Daredevil et The Punisher de Netflix. Sa participation à Daredevil: Born Again, désormais sous l'égide de Disney+, avait déjà suscité l'enthousiasme des fans, annonçant une continuité avec l'univers Marvel précédemment développé sur Netflix.

Bernthal, dans une entrevue accordée à Collider, a partagé son attachement profond pour Frank Castle, insistant sur l'importance de rester vrai à l'essence du personnage et à l'intégrité de l'histoire originale. Ces déclarations renforcent l'excitation des admirateurs de l'acteur et du personnage, promettant une interprétation authentique. Actuellement en production, Daredevil: Born Again n'a pas encore de date de sortie officielle. Le projet ambitionne de tisser à nouveau les liens narratifs des séries Marvel initialement diffusées sur Netflix.

Avec un effort particulier pour intégrer des éléments narratifs profonds et cohérents. En plus du retour de Bernthal, la série verra le retour de Deborah Ann Woll et Elden Henson dans leurs rôles respectifs de Karen Page et Foggy Nelson. Wilson Bethel reprendra également son rôle de Bullseye, tandis que Charlie Cox et Vincent D'Onofrio seront à nouveau à l'affiche, incarnant Daredevil et Kingpin.

La bonne dose d'hémoglobine présente sur les images est assez rassurante quant à la direction de Disney. Il est vrai que tout le monde avait un peu peur de voir l'entreprise américaine totalement édulcorer le personnage au point de le rendre trop lisse. Au moins, l'âme du guerrier vengeur est toujours présente. Un très bon point