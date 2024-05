La série Daredevil Born Again semble bien porter son nom et revenir de loin. Mais les fans de l'excellente série originale sur Netflix peuvent être maintenant rassurés quant à celle de Disney.

C'est en tout cas ce que l'on peut retirer d'une récente interview de Charlie Cox (Daredevil) et Vincent D'Onofrio (le Caïd). Déjà présents dans la série Netflix, ils ont ainsi partagé des nouvelles plutôt rassurantes s'agissant de Daredevil Born Again.

Daredevil Born Again renoue avec ses racines

Pendant longtemps, la série Disney+ Daredevil Born Again a grandement inquiété les fans. Il s'agissait en effet d'un reboot, mais en reprenant les acteurs de l'excellente série sur Netflix, avec une dizaine d'années de plus. Selon des bruits de couloir, les deux œuvres n'avaient de plus aucun lien entre elles. La nouvelle série semblait partir sur des bases peu stables, avant que le reboot ait lui-même droit à un reboot de ses ambitions en 2023.

C'est d'ailleurs ce que Vincent D'Onofrio (le Caïd dans la série Netflix, qui a repris son rôle dans Echo) a relevé lors d'une présentation le 14 mai au Disney Upfront à New York. « À l'origine, Daredevil Born Again n'avait aucun lien avec la série Netflix. Maintenant il y en a plein ». À commencer par le retour du Punisher, incarné par Jon Bernthal. C'est en effet via la série Daredevil de Netflix que l'anti-héros a fait sa première apparition, avant d'avoir droit à sa propre série dédiée sur la plateforme.

La confirmation du retour du Punisher de Jon Bernthal dans Born Again a suscité beaucoup d'excitation chez les fans. © Netflix

Trouver l'équilibre pour un super-héros aveugle

« C'est un équilibre très difficile à trouver. Si vous voulez faire un remake d'une série et l'appeler Saison 1, alors que l'œuvre originale était un carton très apprécié des fans, vous devez faire ce que les gens ont aimé la première fois. Mais vous devez aussi trouver des bonnes raisons pour reboot le show. Il faut donc que certaines choses changent un peu. Je pense que les showrunners ont fait un très beau travail. J'espère que les fans de la première heure vont aimer, et que de nouveaux fans se joindront à la famille », a ajouté Charlie Cox aux propos de son collègue.

Véritables ennemis mortels à l'écran, Vincent D'Onofrio et Charlie Cox semblent beaucoup s'apprécier dans la réalité et partager la volonté de proposer une nouvelle série Daredevil à la hauteur de l'originale. Les deux acteurs semblent en tout cas ravis de reprendre leurs costumes respectifs dans le cadre de Daredevil Born Again. Pour voir si ce reboot désormais prometteur pourra satisfaire les fans de la série originale, il faudra le découvrir en mars 2025 sur Disney+.