Depuis le début, le DCU ne brille pas pour sa régularité. À contrario des films Marvel du MCU, les longs-métrages basés sur des personnages de DC Comics ont très souvent déçu, voire beaucoup plus. Dans ce que certains considèrent comme des ratés, il y a ce fameux Batman v Superman de Zack Snyder. Une production sabotée par Warner selon l'un des scénaristes.

Un film qui a divisé et divise encore aujourd'hui les fans, les spectateurs mais qui détient la vérité ? Si l'on en croit le réalisateur, ceux qui détestent, n'aiment pas ou moyennement BvS ne le font pas pour les bonnes raisons. Explications.

Voici pourquoi Batman v Superman est désavoué selon son réal

Ces dernières années ont été plutôt compliquées pour Zack Snyder (300, Sucker Punch...), tant sur le plan personnel que professionnel. Suite au suicide de sa fille, il a en effet abandonné le projet Justice League. S'il a tout de même essayé de poursuivre, en retournant sur le tournage, la réalité l'a vite rattrapé. « Dans mon esprit, c'était cathartique de recommencer à bosser, de ne penser à rien d'autre et ainsi trouver un moyen de dépasser ça [...] Durant les deux derniers mois, j'ai réalisé que je n'y arriverai pas… J'ai décidé de prendre du recul par rapport au film pour passer du temps avec ma famille, pour être avec mes enfants, qui ont vraiment besoin de moi » via CinéSérie.

La suite vous la connaissez : un montage désastreux de Joss Whedon (Avengers), qui a débouché sur la campagne « RestoreTheSnyderVerse ». Une initiative de fans très engagés voire, malheureusement, toxiques. Mais ces derniers ont eu raison et la version définitive Zack Snyder's Justice League est sortie sur HBO Max. Un montage de quatre heures qui, il faut être honnête, améliore grandement les choses, sans pour autant métamorphoser le film.

Mais avant cela, Batman v Superman a aussi reçu un accueil mitigé, surtout dans sa version cinéma. Alors quel est le problème ? Visiblement, les spectateurs qui sont ressortis déçus s'attendaient à autre chose, mais pas un long-métrage avec « beaucoup de grilles de lectures ».

Je pense, et peut-être que j'ai tort, mais je pense que beaucoup de gens sont allés au cinéma en se disant « Oh, c'est le truc où les super-héros se tapent dessus ? Allons le voir pour nous amuser ». Et on leur a offert cet espèce de film de super-héros mythologique, moderne, déconstruit avec beaucoup de grilles de lectures et expérimental, qui requiert votre attention. Et ça, ce n'était pas cool pour eux. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient voir. Ils étaient genre « Quoi ? Non ! C'est épuisant. Qui plus est, pourquoi se battent-ils la nuit ? Je déteste ça ». Via TheDirect.

Zack Snyder entre en concurrence avec Star Wars

Pourquoi pas... mais cette explication aurait eu davantage de sens pour le film Watchmen. Un long-métrage de super-héros bien loin de la plupart des standards du genre.

Batman v Superman et toute la clique de la Justice League sont derrière Zack Snyder, donc il peut faire autre chose. Bon, pour l'instant, le cinéaste a malencontreusement échoué avec Army of the Dead, une production originale Netflix qui a manqué le coche malgré un potentiel visible ici et là.

Quel sera le futur projet de Zack Snyder ? Rebel Moon. Un film à la croisée improbable de Star Wars et Les Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa. Une idée qui aurait pu déboucher sur un long-métrage de la Guerre des Étoiles. Si elle n'avait pas été finalement rejetée. D'après Cleopatra Coleman, une des actrices qui partagera l'affiche avec Sofia Boutella, Anthony Hopkins, Charlie Hunman et Djimon Hounsou, ce sera épique. Et alors même que Rebel Moon n'est pas sorti, une adaptation en jeu vidéo « dingue », « énorme » et « intense » est déjà prévue. Le retour en grâce de Zack Snyder ? Nous verrons bien.