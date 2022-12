Après Army of the Dead, Zack Snyder roule encore pour Netflix et dévoile une nouvelle image de Rebel Moon. Un film original mais qui a un lien avec la saga Star Wars de Georges Lucas.

Zack Snyder (300, Man of Steel...) va-t-il se reprendre après le ratage de ses films Justice League et Army of the Dead ? On verra mais il témoigne d'une certaine ambition avec son prochain long-métrage : Rebel Moon.

Une nouvelle image pour Rebel Moon de Zack Snyder

De base, Zack Snyder est un réalisateur qui divise énormément et ses derniers films n'ont pas aidé de ce point de vue. On se souvient encore, malheureusement, de l'horrible Army of the Dead qui rate tout ce qu'il entreprend, y compris des séquences qui auraient pu et dû être bien fun. Une pellicule loupée qui a pourtant fait un carton d'audience sur Netflix. Et ça, le géant de la SVOD aime.

Tous les voyants sont donc au vert pour accueillir la prochaine production de Zack Snyder et Netflix : Rebel Moon. Un film de SF à mi-chemin entre Star Wars et Les Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa (oui, c'est un grand écart là), qui d'ailleurs, était à l'origine un long-métrage Star Wars. C'est comme cela qu'il a été pitché tout du moins. Et à l'image de la saga de George Lucas, si ça prend, Zack Snyder aimerait plus que tout en faire un univers étendu et connecté.

Le metteur en scène a teasé son projet - pour lequel il est réalisateur, scénariste et producteur - avec une nouvelle image plutôt obscure sans élément pour comprendre la scène.

Un beau casting

Rebel Moon est un film qui raconte l'histoire d'une jeune femme, incarnée par Sofia Boutella, envoyée dans la galaxie pour recruter des guerriers afin de venir en aide à une colonie pacifique qui est attaquée.

Sofia Boutella (Le Cabinet des curiosités de Guillermo Del Toro, Atomic Blonde) partagera l'affiche avec Charlie Hunman (Sons of Anarchy, Pacific Rim), Djimon Hounsou (Gladiator, Amistad) et d'autres comme le légendaire Anthony Hopkins (Le silence des agneaux, Dracula).