À défaut d'un retour au cinéma, le réalisateur de 300, Man of Steel, Justice League, Zack Snyder, va encore bosser pour Netflix. Pas pour accoucher d'un énième film de zombies - qui risquerait d'être aussi loupé qu'Army of the Dead -, mais pour Rebel Moon. Un projet qui a une genèse fort intéressante.

Rebel Moon : une fresque grandiose ?

La prochaine production Netflix de Zack Snyder, Rebel Moon, sera un long-métrage de science-fiction « à la croisée de Star Wars et Les Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa ». Pourquoi La Guerre des étoiles ? Parce qu'à la base, il a été présenté comme tel à Lucasfilm, qui visiblement, a décliné la proposition du metteur en scène. Et Kurosawa ? Pourquoi pas ?!

Snyder peut-il rivaliser avec l'œuvre de George Lucas ? En tout cas, « ça va être épique » selon Cleopatra Coleman

Je ne peux pas dire grand chose au sujet de Rebel Moon, mais je dirai que Zack est un réalisateur qui aime vraiment ce qu'il fait. Il le fait avec un tel enthousiasme, il manie la caméra, il est au front avec tout le monde, et l'univers qu'il a créé est fantastique. Je pense que les gens vont adorer l'action. Les acteurs ont travaillé très dur sur les cascades, et ça va être vraiment beau. Ça va être épique, et c'est tout ce que je peux dire. Via Collider.

Cleopatra Coleman.

Le casting de Rebel Moon est composé de Cleopatra Coleman, Charlie Hunman, Djimon Hounsou, Anthony Hopkins ou encore Sofia Boutella dans le rôle principal.

Une colonie spatiale située aux confins de la galaxie est menacée par le tyran Balisarius et son armée. Pacifiques, les civils sont désemparés et désespérés. En dernier espoir, ils envoient Kora, une mystérieuse jeune femme, pour chercher de l'aide auprès de guerriers d'autres planètes.

Rendez-vous cette année en exclusivité sur Netflix pour voir le film.