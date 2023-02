L'annulation du film Batgirl avec Leslie Grace aurait-elle pu être évitée ? Un avis

Ça y est, on en sait plus sur le nouveau DCU et tous ses projets à venir. Un univers composé de différents films et séries avec des gros morceaux comme Superman Legacy, The Batman 2, The Flash ainsi que Batman & Robin The Brave and the Bold. Un reboot qui balaye totalement le Snyderverse que certains réclament depuis des années.

Mais à l'origine, Warner Bros. devait aussi sortir un film Batgirl sur HBO Max, mais après réflexion, a préféré mettre à la poubelle le long-métrage. James Gunn et Peter Safran, co-présidents et co-directeurs créatifs de DC Studios - qui n'étaient pas derrière cette décision - estiment que c'est la seule chose à faire. Selon leurs mots, « il n'était pas sortable » en l'état...

Batgirl est un personnage que nous allons inévitablement inclure dans notre univers. Pour ce qui est du film HBO Max, la décision de l'annuler n'a pas été prise si tardivement que cela. J'ai vu le film, et il y avait beaucoup de talents devant et derrière la caméra. Mais il n'était pas sortable, ça arrive parfois. Je pense que David Zaslav - président et PDG de Warner Bros. Discovery - et l'équipe ont pris une décision audacieuse et courageuse en l'annulant, car le film Batgirl aurait fait du mal à DC. Il aurait fait du mal aux personnes impliquées.

Il n'aurait pas été en mesure de rivaliser avec d'autres projets similaires sur le marché du cinéma, puisqu'il avait été conçu pour le petit écran. Donc encore une fois, ce ne fut pas une décision facile à prendre, mais ils ont fait le bon choix en l'annulant.