Retenez vos larmes si vous attendiez le film Batgirl, peut-être avec une certaine impatience, car il ne sortira jamais. Mais vraiment jamais. Le long-métrage HBO Max a été totalement annulé après une évaluation de la nouvelle direction. Et il y aurait plusieurs raisons à cela.

Warner Bros. annule définitivement le film Batgirl

Pas de retour en arrière possible, le film Batgirl a bel et bien été enterré par Warner Bros. Discovery. Une décision étonnante au regard de l'avancée du projet. Son tournage s'était terminé au début de l'année, et le duo de réalisateurs belges Adil El Arbi et Bilall Fallah (Bad Boys 3, Miss Marvel) était en pleine phase de post-production.

Qu'est-ce qui a motivé un tel revirement ? Les projections test auraient été désastreuses. Ça peut s'entendre mais alors pourquoi le studio n'a pas laissé les cinéastes revoir leur copie ? Un porte-parole explique que « la décision de ne pas sortir Batgirl reflète le changement stratégique de notre direction en ce qui concerne l'univers DC et HBO Max ». Le nouveau PDG David Zaslav a maintenant pour objectif de n'avoir que des films DC à « grand spectacle » et donc au cinéma, indique Variety.

Malgré son budget de 90 millions - qui était de 70 millions initialement avant une hausse due au COVID -, le long-métrage ne jouait pas dans la même cour que des blockbusters ciné. En raison de la nouvelle stratégie mise en place, le film était aussi trop cher et n'aurait pas été rentable, à l'heure où Warner Bros. est plutôt en quête de réductions des coûts.

Le retour de Michael Keaton attendra The Flash

Même s'il y a eu des critiques sur le costume de Batgirl après une simple photo, le projet avait des arguments pour lui. Michael Keaton, l'un des Batman les plus appréciés, devait faire son grand retour 30 ans après la sortie de Batman : Le Défi réalisé par Tim Burton. J.K. Simmons devait être à nouveau le Commissaire Gordon, rôle qu'il a endossé dans Zack Snyder’s Justice League. Brendan Fraser (la trilogie La Momie) devait lui revêtir le costume de Firefly.

Sinon, vous pourrez toujours approcher Batgirl dans Gotham Knights dès le 25 octobre 2022.