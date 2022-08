Contre toute attente, Warner Bros. a annulé le film Batgirl. Une décision qui, selon Deadline, ferait économiser 15 à 20 millions de dollars à la société en pleine restructuration. L'entreprise voudrait uniquement réserver les gros projets DC au cinéma. Une nouvelle qui a retourné les réalisateurs et l'actrice principale du long-métrage.

Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah ont fait part de leur grande tristesse suite à l'annulation du film Batgirl. Mais au fond d'eux, ils espèrent que leur bébé pourra être vu un jour. Voici le communiqué publié sur leur compte Instagram :

Nous sommes attristés et choqués par la nouvelle. Nous n'en revenons toujours pas. En tant que réalisateurs, il est primordial que notre travail soit montré au public, et bien que le film soit loin d'être terminé, nous aurions aimé que les fans du monde entier aient l'opportunité de voir et de juger le film finalisé par eux-mêmes. Peut-être un jour insha’Allah.

Notre incroyable distribution et équipe ont fait un travail remarquable et ont travaillé si dur pour donner vie à Batgirl. Nous sommes à jamais reconnaissants d'avoir fait partie de cette équipe. C'était un rêve de collaborer avec des acteurs aussi fantastiques que Michael Keaton, J.K. Simmons, Brendan Fraser, Jacob Scipio, Corey Johnson, Rebecca Front et surtout la grande Leslie Grace, qui a incarné Batgirl avec tant de passion, de dévouement et d'humanité. Quoiqu'il en soit, en tant qu'énormes fans de Batman depuis que nous sommes enfants, ce fut un privilège et un honneur d'avoir fait partie du DCEU, même pour un court instant. Batgirl For Life.