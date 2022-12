Il ne passe pas un jour sans que le DCU fasse parler de lui. Cette fois cela concerne le film The Flash et la nouvelle claque au SnyderVerse.

Le SnyderVerse a ses partisans et ses antagonistes, mais visiblement Warner a fait son choix pour le film The Flash en tirant un trait définitif sur le travail de Snyder. Une ultime claque dans la tête des fans pour indiquer un changement de direction majeur.

The Flash, l'ultime claque

Comme vous savez, James Gunn et Peter Safran sont désormais à la tête de DC Studios . Depuis lors, c'est la foire aux changements avec notamment le départ définitif d'Henry Cavill dans le rôle de Superman comme nous pouvions vous le rapporter au sein de cette news. C'est aussi le cas pour le troisième film Wonder Woman et la présence de Gal Gadot, avec une fin également tout à fait décevante. Bref, tout ce qu'a fait fait Snyder est en train de partir en poussière et le film The Flash devrait continuer sur cette lancée. C'est ainsi que nous pouvons apprendre la disparition complète des caméos de Henry Cavill et Gal Gadot au sein du long métrage. Pour faire simple, les deux acteurs vont être coupé au montage. De quoi apporter un peu plus de déconvenue aux fans de Snyder et de manière générale aux fans de DC qui avaient beaucoup d'amour pour Cavill et Gadot.

Les caméos de Henry Cavill et Gal Gadot ont été supprimés de "THE FLASH".

C'est un peu l'ultime coup de massue et il est vrai qu'il est assez difficile de comprendre cette décision sachant que le film The Flash, qu'on le veuille ou non découle tout de même des choix narratifs de Snyder. Bref, Warner semble vouloir tirer un trait définitif sur toute cette période et pour le moment seul Aquaman semble sain et sauf (pas pour longtemps ?) dans le DCU. Notons tout de même que dans le cas Gal Gadot, tout ne semble pas si clair puisque James Gunn en personne est resté très flou sur la question.

Que pensez-vous de la coupe de Superman et Wonder Woman dans le film The Flash ? Et quel est votre regard sur l'univers instauré par Zack Snyder ?