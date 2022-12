La machine Avatar 2 est lancée, en France et partout dans le monde, mais chez nous, la Coupe du monde semble prendre le dessus. Des premières estimations qui ne supposent pas encore d'une déception, ou bien pire, d'un flop. Mais en cas de réussite totale, ce serait quoi la suite ? La naissance d'un immense univers pour les grands hommes bleus ?

Avatar 2 jusqu'à 7 au ciné, et des séries sur le petit écran ?

Si Avatar 2 et toutes ses suites cartonnent au box-office, James Cameron pourrait t-il étendre son univers avec des spin-off ou séries comme Star Wars, Marvel ou DC ? D'ici 5 à dix ans, pourquoi pas d'après le producteur Jon Landau. Mais il faudrait certains prérequis techniques pour faciliter un chantier aussi colossal, avec la même exigence que pour les films actuels et les prochains.

En ce qui concerne les spin-offs d'Avatar, le problème est que les personnages sont créés numériquement et cela ne correspond pas encore vraiment au modèle de la télévision. Mais peut-être dans dix ans, si nous injectons suffisamment de technique, de deep learning et d'Intelligence artificielle dans le processus, il pourrait être possible de raccourcir les délais de tournage. Je ne sais pas si nous arriverons au temps réel, mais je pense que nous pourrions nous en rapprocher suffisamment pour faire de la télévision, mais ce ne sera pas avant au moins cinq voire dix ans. Mais si Avatar devient un univers, un monde à part entière et que le désir est là, oui. Ça pourrait éventuellement arriver. Jon Landau lors d'une interview pour ComicBook (via Ecran Large).

Évidemment, ça ne sert à rien des plans de tirer sur la comète lorsque l'on sait que l'avenir de la franchise dépend totalement du succès d'Avatar 2. Un film qui doit être l'un des plus rentables de tous les temps vu les investissements faramineux qui font flipper James Cameron.

Des projets transmédias qui vont continuer

Quand bien même James Cameron et Jon Landau refuseraient des spin-off ou des séries Disney+, ça ne veut pas dire pour autant qu'Avatar ne pourrait pas s'inviter ailleurs. Dark Horse a déjà publié des comics, il y a eu un spectacle avec le Cirque du Soleil et il y a une grande zone à thème Pandora : The World of Avatar à Disneyland en Floride. En 2023, Ubisoft doit également sortir un jeu qui sera lié à Avatar 2 : La Voie de l'eau.

Et pas question non plus de suivre bêtement les voisins juste pour faire comme eux :

Vous savez, nous préférons lancer les tendances plutôt que les suivre, mais Pandora est un monde qui peut s'étendre au-delà du film. Nous l'avons fait avec notre spectacle itinérant, avec le Cirque du Soleil (Toruk - First Flight), nous sommes revenus plusieurs milliers d'années dans le passé avec l'histoire du premier Toruk Makto. Au Disney's Animal Kingdom, nous avons recréé Pandora. Après les suites filmiques, nous aurons projeté l'histoire deux génésrations dans le futur. Nous voulons continuer à aller dans ce sens. Nous travaillons sur des bandes dessinées avec Dark Horse et nous venons de sortir notre premier tome. Nous voulons continuer la construction de ce monde. Nous pensons que les gens trouvent ces personnages inspirants et ambitieux dans différents contextes et nous voulons continuer sur cette voie-là. Jon Landau au micro ComicBook (via Ecran Large).

Avatar 2 est actuellement au cinéma dans tous les formats possible (VF 2D, VOSTFR 2D, ATMOS 3D HDR VOSTFR...).