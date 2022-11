Comme chaque fin de mois, Disney+ liste toutes ses nouveautés - à l'image de Netflix. Voici donc les films et séries inédits pour décembre 2022. Une sélection à la hauteur de Noël ?

Les nouveaux films Disney+ en décembre 2022

La magie de Noël a déjà investi la plateforme Disney+ avec le nouveau film des Gardiens de la Galaxie. Un format plus court dans lequel les super-héros vont sur Terre pour dénicher le cadeau rêvé pour Star-Lord. Et ce ne sera pas le seul contenu familial de ces prochaines semaines.

Bien entendu, impossible de fêter cette période sans regarder, comme tous les ans, Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion, deux longs-métrages cultes disponibles sur le service.

Spider-Man (2 décembre)

L'homme araignée tissera sa toile pour les fêtes de fin d'année avec deux des films de Sam Raimi (Evil Dead, Doctor Strange 2 in the Multivers of Madness, Jusqu'en enfer...) avec Tobey Maguire dans le rôle de Spidey.

Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le quartier Queens de New York. Tout en poursuivant ses études à l'université, il trouve un emploi de photographe au journal Daily Bugle. Il partage son appartement avec Harry Osborn, son meilleur ami, et rêve de séduire la belle Mary Jane.

Spider-Man 3 (2 décembre)

Le Journal d'un dégonflé : Rodrick fait sa loi (2 décembre)

Star Wars : L'Ascension de Skywalker (23 décembre)

La nuit au musée : le retour de Kahmunrah (14 décembre)

La licence familiale par excellence revient mais, cette fois, avec un film d'animation.

Nick Daley travaille l’été comme gardien de nuit au Museum d'histoire naturelle de New York. Pour ce lycéen qui suit les traces de son père Larry (l’ancien gardien du musée incarné dans les films par Ben Stiller), ce poste représente un vrai défi car il est déterminé à ne pas le décevoir. Heureusement pour lui, il connaît bien la tablette qui donne vie aux mannequins exposés. Dès la tombée de la nuit, il peut ainsi retrouver ses vieux amis Jedediah, Octavius et Sacagawea. Mais lorsque le dangereux souverain égyptien Kahmunrah s'échappe du système dans le but de délivrer son armée de morts du monde souterrain, Nick doit tout mettre en œuvre pour contrer ses plans diaboliques et ainsi sauver le musée une fois pour toutes...

Un petit mois pour les films Disney+ donc, mais quid des séries télévisées ? Suivez le guide !

Les séries inédites de décembre 2022

The Patient (14 décembre)

Une nouvelle série originale avec Steve Carell en psychothérapeute piégé par un tueur en série.

Alan Strauss (Steve Carell), psychothérapeute, est retenu prisonnier par un patient, Sam Fortner (Domhnall Gleeson), qui se révèle être un tueur en série. Lorsque Sam se rend au cabinet d’Alan, ce dernier se présente avec une demande inhabituelle : freiner ses pulsions meurtrières. Pour survivre, Alan va devoir analyser l'esprit torturé de Sam et l'empêcher de tuer à nouveau… mais ce dernier se refuse à aborder certains sujets cruciaux, notamment sa mère. Tout au long de sa captivité, Alan découvre combien les pulsions de Sam sont ancrées dans son subconscient et il plonge en parallèle dans son propre passé, devant faire face à ses propres traumatismes refoulés comme la mort de sa femme ou l’éloignement avec son fils. Alors que le temps presse, Alan lutte désespérément pour arrêter Sam avant qu'il ne devienne lui-même complice de ses meurtres ou pire encore, sa cible.

Mickey & Minnie : le vœu de Noël - saison 1 (2 décembre)

Dernière chance - saison 1 (2 décembre)

Enfants des rues - saison 1 (7 décembre)

À vue d'œil - saison 1 (7 décembre)

Week-end Family - épisode spécial « À noël c’est cadeau » (9 décembre)

The Hardy Boys - saisons 1 et 2 (14 décembre)

Bienvenue à Wrexham (7 décembre)

Une série documentaire avec Ryan Reynolds qui raconte l'achat d'un club de foot anglais en perte de vitesse par l'acteur de Deadpool et Rob McElhenney.

En 2020, Rob et Ryan se sont associés pour acheter le club de 5ème division des Red Dragons de Wrexham, dans l’espoir que le club renoue avec le succès et arrive à passionner les fans de foot du monde entier à l’instar d’autres grands clubs européens. Le problème, c’est que les deux stars ne connaissent rien au foot et n’ont jamais travaillé ensemble. D’Hollywood au Pays de Galles, du terrain aux vestiaires et de leur bureau au pub, « BIENVENUE À WREXHAM » suit les aventures de Rob et Ryan qui apprennent à la dure comment gérer un club de foot, et les destins inextricablement liés d’une équipe et d’une ville qui comptent sur les deux acteurs pour apporter l’espoir et un réel changement à une communauté qui en a bien besoin.

Demain, je serai en couple - saison 1 (14 décembre)

Ce qu'on oublie - saison 1 (14 décembre)

Between the World and Us - saison 1 (14 décembre)

This Fool - saison 1 (21 décembre)

Faites vos jeux - saison 1 (21 décembre)

Rencontre Spidey et ses amis extraordinaires (courts-métrages) - saison 2 (21 décembre)

Trésors perdus : le secret de Moctezuma (14 décembre)

La plateforme Disney+ ressuscite l'aventurier Benjamin Gates avec un show TV basé dans cet univers. Un programme avec entre autres Catherine Zeta-Jones (Hantise, Traffic...) et Harvey Keitel (Pulp Fiction, Bad Lieutenant...).

Cette nouvelle série originale raconte les aventures d'une jeune fille aussi brillante que débrouillarde, Jess Morales amenée à enquêter sur sa mystérieuse histoire familiale et retrouver un trésor panaméricain qu’on pensait perdu à jamais. Entourée de ses amis Tasha – qui se verra contrainte de reconsidérer certains de ses principes pour mieux épauler Jess ; Oren, un gaffeur attachant spécialiste des théories du complot ; Ethan, le copain d’enfance amoureux d’elle depuis le premier jour et Liam, un aspirant musicien issu d’une longue lignée de chasseurs de trésors , elle va trouver sur sa route non seulement Billie, une élégante milliardaire du genre dure-à-cuire qui ne suit que ses propres règles et s’est spécialisée dans marché des antiquités volées, mais aussi l’agent Ross, une enquêtrice tenace au sein du FBI, qui va bientôt découvrir l’existence d’une vaste conspiration...

American Dad - saison 18 (21 décembre)

The Deep End - saison 1 (28 décembre)

Gannibal - saison 1 (28 décembre)

Les documentaires Disney Plus de décembre 2022