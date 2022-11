Ça y est presque. Après treize ans d'attente, les spectateurs vont pouvoir se rendre au cinéma pour découvrir Avatar 2 : La Voie de l'Eau dès le 14 décembre prochain.

Avatar 2 éblouissant dans sa bande-annonce finale

Hasard ou non, l'intrigue d'Avatar 2 se déroule une dizaine d'années après celle du premier film. Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldana) sont devenus parents mais sur leur nouvelle vie va à nouveau basculer. La RDA (Resources Development Administration) est de retour « avec une armada pour reprendre le bien précieux qu'ils ont perdu précédemment ».

Ils devront alors s'exiler et trouver refuge sur les récifs où ils seront obligés de cohabiter avec le clan des Metkayina. Ce qui ne sera pas facile en raison de coutumes différentes. La nouvelle bande-annonce, la dernière avant la sortie du long-métrage, se concentre justement là-dessus. Sur la rencontre entre les deux tribus, le partage de connaissances et leur union pour affronter la corporation qui veut encore piller Pandora. On a le droit à un aperçu de domptage d'une monture marine et d'autres plans sublimes aquatiques entrecoupés de séquences beaucoup plus mouvementées. C'est clairement magnifique sur le plan visuel.

Cette suite fera revenir un méchant en plus grand, tout bleu et énervé et qui, en cas d'échec au box-office, pourrait précipiter la fin de la franchise plus tôt que prévu.