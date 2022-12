Une fois n'est pas coutume, Makingstarwars vient de dégoter des bonnes informations sur la prochaine série Star Wars Ahsoka. Ca reste évidemment à prendre avec pincettes mais généralement les informations sont plutôt sérieuses de ce coté ci. On peut notamment en apprendre un plus sur le scénario, avec notamment une rumeur sur une belle apparition.

Star Wars Ahsoka devrait être assez dantesque

On peut par exemple apprendre qu'il y aura une autre jeune actrice jouant Ahsoka Tano dans Star Wars: Ahsoka et ce n'est pas Rosario Dawson ni même Ashley Eckstein (Clone Wars). Si Dawson jouera Ahsoka pendant la majorité de l'histoire, il devrait y avoir plusieurs moments de vie de la célèbre Jedi avec une autre actrice. On peut imaginer notamment ce changement pour une apparition dans sa jeunesse. La série devrait donc revenir sur plusieurs époques : son adolescence, une version pendant Star Wars Rebels et une autre version encore non divulguée.

Mais ce n'est pas tout puisque les sources de MakingStarWars indiquent Dark Vador est bel et bien confirmé dans un duel avec Ahsoka. Et celui-ci portera le même costume qu'il portait sur Mustafar dans La Revenge des Sith. Hayden Christensen aurait même eu besoin d'un entrainement pour se préparer physiquement au rôle.

Enfin, la source confirme que Hayden Christensen a filmé des scènes de combat pendant la période Clone Wars pour Star Wars Ahsoka. On devrait donc revoir pour la toute première fois depuis longtemps en scène live, le retour de la Guerre des Clones.

Que pensez-vous de ces rumeurs sur cette série très attendue ?