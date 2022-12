Avatar 2 La voie de l'eau enregistre un joli score, mais on est loin du record auquel on aurait pu s'attendre.

Avatar 2 La voie de l’eau, le film événement de James Cameron, vient tout juste de sortir en salle ce mercredi 14 décembre et les premiers résultats viennent de tomber. Le démarrage au Box-office français est solide, mais entaché par la Coupe du Monde de foot. Heureusement, le reste du monde est là pour redresser la barre.

Avatar 2 démarre fort, mais pas trop

Alors que la France a gagné face au Maroc dans la journée du 14 décembre, le blockbuster de James Cameron envahissait nos salles obscures avec ses 3 heures 12 minutes de pur délire visuel. Le très attendu Avatar 2 : La voie de l’eau a d’ailleurs été pas mal bousculé par les prouesses de nos footballeurs puisque si le film fait un démarrage bien au-dessus de la concurrence, cette première journée s’est surtout soldée par un semi-échec.

Avatar 2 a en effet réussi a enregistré environ 250 000 spectateurs d’après le site BoxOfficePro. Un très beau score, bien loin devant Ernest et Célestine, le voyage en Charabie et ses 70 000 places. Cependant, c’est quand même beaucoup moins que le premier Avatar qui avait enregistré plus de 304 000 spectateurs sur sa première journée. On est donc loin du record tant espéré. Une différence qui serait notamment due à la diffusion du match de la Coupe du Monde France - Maroc le même jour.

Toutefois, tout n'est pas perdu, loin de la même, et il est bon de noter que ce sont ici que des estimations puisque Disney a pris la décision de ne pas divulguer les chiffres réels avant dimanche. On y verra un peu plus clair à ce moment-là. Quoi qu’il en soit, le film devrait tout de même cartonner, comme attendu, et il a tout de même déjà emmagasiné plus de 15,8 millions de dollars au Box-office mondial, ce qui n’est pas mal du tout pour un premier jour.

Le film a de tout intérêt à marcher puisque James Cameron a littéralement explosé la tirelire pour ses prochains films et si l’argent ne renfloue pas rapidement les caisses, ce dernier n’aura d’autres choix que d’arrêter sa licence dès le troisième film qui devrait arriver en salles d’ici décembre 2024 si tout va bien.