Les ambitions de James Cameron pour Avatar 2 sont telles que le réalisateur n'a absolument pas le droit à l'erreur.

Avatar 2 doit être un gigantesque succès

Lors d'une interview avec Total Film, James Cameron avait expliqué que si Avatar 2 : La Voie de l'Eau ne rencontrait pas le succès escompté, alors les prochains films seraient en grand danger.

Le marché pourrait décider que c'est fini pour nous dans trois mois, ou presque fini. On se dirait alors « Ok, bouclons l'histoire avec le troisième film, et on en reste là si ce n'est tout simplement pas rentable ». Depuis que nous avons écrit ces films, le monde a changé. Il y a eu deux bouleversements : la pandémie et l'essor du streaming. Ou à l'inverse, peut-être que nous réussirons à rappeler aux gens ce qu'est une expérience cinématographique. C'est le but de ce film. Maintenant la question est : combien de gens en ont encore quelque chose à foutre ?

À quel point ? Avatar 2: The Way of Water devra intégrer le cercle très fermé du top 5 des films les plus rentables de tous les temps. Et ce à cause du coût de production.

Il faut être le troisième ou le quatrième film le plus rentable de l'histoire. C'est votre seuil de rentabilité. Via QG.

En pratique, Avatar 2 devra rapporter entre 2,069,521,700 et 2,922,917,914 dollars. Impossible ? Pas pour James Cameron. Dans le top 5 des films les plus rentables de l'histoire, le metteur en scène a casé deux de ses productions, à savoir le premier Avatar et Titanic.

Avatar : 2,922,917,914$ Avengers Endgame : 2,797,501,328 2019$ Titanic : 2,201,647,264$ Star Wars Episode VII - The Force Awakens : 2,069,521,700$ Avengers Infinity War : 2,048,359,754$

La dernière bande-annonce époustouflante devrait motiver les spectateurs à se rendre dans les salles obscures.