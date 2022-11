Avec Avatar 2 : La Voie de l'eau, le réalisateur James Cameron n'a pas le droit à l'erreur. Et pour cause, le budget du film est ahurissant et dépasse certains longs-métrages Marvel.

Ce sera quitte ou double avec Avatar 2 pour James Cameron.

Avatar 2 coûte extrêmement cher

Plus que quelques semaines avant la sortie d'Avatar 2 : La Voie de l'eau dans les salles obscures. Une suite qui devra impérativement être un carton monumental et l'on comprend mieux pour quelle raison aujourd'hui. Selon les informations recueillies par Hollywood Reporter, c'est clairement l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma.

Combien exactement ? Le site donne une fourchette entre 350 et 400 millions de dollars. Étant donné l'insistance du réalisateur sur le sujet, on est d'ailleurs peut-être plus proche des 400 millions. En prenant cette estimation, Avatar 2 serait le deuxième film le plus cher jamais vu après Pirate des Caraïbes : La Fontaine de jouvence. Ce serait également plus qu'Avengers Endgame.

Voici le top actuel :

Pirates des Caraibes : La Fontaine de jouvence - 410 600 000$ Avengers Endgame - 356 000 000$ Avengers Infinity War - 316 000 000$ Justice League - 300 000 000$ Star Wars : L'Ascension de Skywalker - 275 000 000$

Par rapport à Avatar premier du nom, le budget a aussi flambé. Pour celui-ci, on était « seulement » à 237 millions de dollars. On saisit mieux pourquoi James Cameron annulera les autres suites si le succès n'est pas incroyable.

Pour aider le film, le réalisateur a cependant un allié de poids : la Chine. Malgré les événements actuels, Avatar 2 : La Voie de l'eau sortira le 16 décembre prochain, soit deux jours après les États-Unis et des pays comme la France.