Avec Avatar 2, le réalisateur James Cameron a fait taire les septiques qui voyaient déjà un flop commercial, après plus de 10 ans d'attente. Mais ça n'a pas été le cas et ça a été, encore une fois, le film de tous les records. Un long-métrage qui a autant divisé que le précédent, mais que certains sont pressés de revoir. Eh bien ce n'est pas demain la veille que vous pourrez le revoir « gratuitement ».

La plupart des spectateurs du globe vont pouvoir revisionner Avatar 2 chez eux très prochainement. Dans un communiqué de presse officiel, il est annoncé qu'Avatar : La Voie de l'eau sera disponible le 7 juin 2023 sur Disney Plus. Et grosse surprise, il sera également dans les nouveautés Max de juin 2023. Max est le nouveau nom d'HBO Max, une plateforme non accessible en France. « Le phénomène mondial de James Cameron, Avatar: The Way of Water, sera diffusé le 7 juin sur Max. Le service de streaming de Warner Bros. Discovery qui sera lancé le 23 mai 2023 aux États-Unis. En complément de sa disponibilité sur Max, le film sortira sur Disney+ le même jour. Des bonus avec le réalisateur, les acteurs et l'équipe seront inclus. Avatar 2 sera disponible en 4K UHD, HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos ».

Une sortie proche et dans la meilleure qualité possible, suivant les limites du streaming, donc une excellente nouvelle ? Oui, sauf si vous êtes français. Du fait de la chronologie très particulière des médias en France, Avatar 2 va prendre du retard. À quand le lancement sur Disney+ ? Entre mars et mai... 2024, si le délai de 15 à 17 mois après la diffusion ciné est respecté. En revanche, pour ceux qui passent par la case achat traditionnel ou dématérialisé, ça devrait le faire.

En effet, Avatar 2 pourrait avoir le droit à un lancement en juin prochain sur Canal+. Le groupe est tenu d'attendre seulement 6 mois après la sortie cinéma d'un film pour le diffuser. Mais encore faut-il qu'il y ait eu acquisition des droits évidemment. Une autre solution ? Oui, le DVD et Blu-ray qui devraient être dévoilés dans les semaines à venir.

Le meilleur reste à venir

En plusieurs mois d'exploitation, Avatar 2 est devenu l'un des plus gros succès de tous les temps. Un exploit qui a hissé James Cameron au rang de « roi d'Hollywood ». C'est le seul à avoir trois films qui ont amassé 1,5 milliards de recettes dans le monde. Et avec une telle performance, c'est également le seul à avoir trois films dans le top 5 des plus gros cartons jamais réalisés au cinéma.

Est-ce qu'Avatar 3 et les autres nouveaux films feront aussi bien ? Réponse, dans un premier temps, le 18 décembre 2024. Date à laquelle James Cameron nous ramènera sur Pandora pour découvrir des tribus inédites. Les nomades du clan Windtraders ou encore le « Peuple des Cendres ». D'un point de vue narration, il devrait aussi y avoir du changement. Selon les rumeurs, Cameron aurait même un montage de 9 heures pour la plateforme SVOD Disney+.

Dernièrement, James Cameron et Jon Landau, son collaborateur et ami depuis toujours, ont également confirmé qu'il y avait des discussions pour Alita 2. Des échanges notamment possibles grâce à Avatar 2. Merci Avatar La Voie de l'Eau du coup ? À vous de nous le dire !