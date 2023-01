Ce n'est plus une surprise avec ses presque 2 milliard de dollars de recette au box office, Avatar 2 est un succès incontestable et incontesté. De quoi dépasser très bientôt un certain Titanic et le mastodonte de Marvel, Avengers Infinity War. Dans ce contexte, son réalisateur James Cameron est déjà en train de préparer la suite, Avatar 3. Et on imagine que les investisseurs de chez 20th Century Studios sont en train de pousser pour étendre l'univers encore plus loin. Il se murmure d'ailleurs déjà qu'un univers à la Star Wars se prépare. Mais en attendant, à quoi s'attendre avec le troisième volet de la saga ?

Avatar 3 et la narration

À l'heure actuelle et ce n'est pas un spoil d'en faire mention, Avatar 1 et 2 est vu par le prisme de son personnage principal Jake Sully, ancien marine paraplégique qui a eu l'occasion de rester dans le corps de son avatar, pour toujours. Mais cela pourrait bien changer comme le reporte Cameron lui même au micro du podcast Soundtracking with Edith Bowman :

Je vais prendre un moment, lorsque tout ce qui se passe autour d'Avatar 2 sera fini, pour évaluer ce que les gens ont aimé et ce à quoi ils ont le plus réagi positivement. C'est possible que je revienne en arrière et que je bricole un peu , qu'on modifie quelques moments ici et là. Ce ne sera pas radical, mais sûrement pour le peaufiner un peu, mettre l'accent sur ce qui fera réagir les gens. Jake était notre narrateur en voix-off pour le premier et le deuxième film, et nous avons un narrateur différent pour chacun des films suivants. Nous le voyons à travers les yeux d'un autre personnage. Le troisième film sera vu au travers de ceux de Lo'ak (cf : le fils de Jack).

Chaque prochain film devrait donc avoir un narrateur différent et cela sera une bonne façon d'apporter un regard hétéroclite sur les événements. Surtout, c'est un beau "tour" pour permettre à Cameron d'éloigner l'action du personnage de Jack et peut être même l'éloigner un temps de la caméra.