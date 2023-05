Même si Alita Battle Angel a tout juste été rentable, au point de ne pas avoir eu le droit à un deuxième volet dans la foulée, c'est un film précieux pour celles et ceux qui ont travaillé dessus. Mais aussi auprès du public qui a trouvé son compte dans cette adaptation live-action du manga culte Gunnm. Un projet délaissé par James Cameron, qui devait s'en occuper, à cause du chantier titanesque sur les nouveaux films Avatar.

Quelques années plus tard, l'espoir d'une suite renaît. Alita 2 « prochainement » en tournage ?

Bientôt le feu vert pour Alita 2 ?

Alita 2 sortira t-il un jour ou l'autre ? C'est la question que se pose bon nombre de spectateurs. À l'époque du premier film, la question, elle était vite répondue. Avec un box-office mondial de 405 millions de dollars, pour un budget de 170 millions (juste pour le long-métrage), les aventures d'Alita n'ont pas rendu heureux les pontes de la Fox. La société de production qui, à cette période, n'avait pas encore été rachetée par Disney.

Et contre toute attente, rien ne semble perdu. Jon Landau, producteur et fidèle collaborateur de James Cameron, a confirmé des discussions avec le réalisateur Robert Rodriguez. « Il y a ce petit film Alita : Battle Angel sur lequel nous aimerions revenir pour offrir une suite. J'en ai discuté avec Robert, et avec un peu de chance, ça devrait se produire. Mais je ne vous donnerai pas de date, sinon ça risquerait de me retomber dessus » via Deadline.

Robert Rodriguez (Une nuit en enfer, Machete, The Faculty...) est étonné de l'engouement pour une suite. Il est aussi plein d'espoir, évoquant des scénarios pour au moins deux nouveaux films, mais ne met pas la charrue avant les bœufs.

C'est dingue que d'autres personnes, autres que nous, demandent une suite au point de créer un mouvement. Vous savez, je ne pensais pas que ce serait possible un jour. Parce qu'au moment où le premier film est sorti, Disney venait juste de racheter la Fox. Tout le monde, et notamment notre équipe marketing, était parti lors de la sortie d'Alita Battle Angel. Après cela, la Fox n'a plus fait de films pendant des années, car Disney priorisait ses propres trucs. Mais maintenant que j'ai vu quelques productions Fox sortir, ça me redonne de l'espoir. Quand Jon Landau en a reparlé, James Cameron et moi avons échangé sur le fait qu'on avait toujours cette envie d'offrir une suite à Alita. D'ailleurs, il a déjà écrit les grandes lignes du scénario pour un deuxième et troisième film, donc il y a de quoi faire. Par conséquent, oui, nous espérons que ça se fasse. Mais pour l'instant, il n'y a rien de définitif. Via Collider.

Crédits : CinéSérie.

Avatar 2, une aide précieuse pour la suite

Avec le succès phénoménal d'Avatar 2, James Cameron est aussi en position de force pour négocier avec Disney. Le réalisateur a en effet réussi à terrasser presque l'intégralité des films Marvel. Il n'y a bien qu'Avengers Endgame qui résiste malgré tout. Et c'est sans mentionner tous les autres films, hors MCU, qui n'ont jamais atteint les chiffres astronomiques de la suite d'Avatar.

Mais Alita partage surtout un lien très étroit avec la saga Avatar sur un plan technique. Lors d'une autre interview, le producteur Jon Landau a déclaré qu'Alita n'aurait pas été possible sans Avatar et vice versa. « Je pense qu'Avatar nous a appris qu'il est possible d'obtenir plus de nuance et de subtilité dans l'expression faciale des personnages humanoïdes dont nous voulons montrer les émotions. Alita n'aurait pas été possible sans ce que nous avons fait sur Avatar. Avatar 2 The Way of Water ne serait pas ce qu'il est sans Alita. Maintenant, prenons cette nouvelle expérience acquise afin qu'elle profite à Alita 2 » via Screenrant.

Une suite avec les mêmes acteurs ? Pour l'héroïne principale, oui. Landau a ajouté être en discussions avec Rosa Salazar (Brand New Cherry Flavor sur Netflix).