Après la forêt du premier long-métrage et les récifs d'Avatar 2, où est-ce que James Cameron va transporter ses personnages et faire voyager les spectateurs ?

Ce dimanche 15 janvier 2023, Avatar 2 : La Voie de l'eau a rapporté 1,894 milliard de dollars au box-office mondial. Un succès ébouriffant qui, comme nous l'avons expliqué précédemment, valide la mise en chantier de toutes les suites prévues par James Cameron.

Lors d'une interview pour B TV Korea, le réalisateur a lâché de nouvelles informations sur les prochains films qui donnent déjà envie de voir les premières images.

Tout ce que nous avons à dire et voir se trouve sur Pandora. Je n'ai pas besoin d'aller sur d'autres planètes pour raconter cette histoire. On peut aller dans le désert, dans les montagnes, dans la forêt boréale, la forêt tempérée et pas seulement la tropicale. Nous pouvons aller dans la région polaire. Nous verrons beaucoup de choses - y compris les différentes adaptations aux diverses cultures à travers ces films.