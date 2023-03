Depuis les débuts de sa franchise phare, James Cameron fait dans la démesure. Mais avec Avatar 3, le cinéaste pourrait aller encore plus loin et réaliser une performance jamais vue.

Avec Avatar 2 : La Voie de l'Eau, James Cameron (Abyss, Terminator, Titanic...) a déjoué les pronostics des plus défaitistes. Dès les premiers jours, le film a connu un succès monumental qui ne s'est jamais essoufflé de semaine en semaine. Et grâce à cela, on va avoir Avatar 3 et ses trois autres suites.

Prenez vos précautions, Avatar 3 va vous scotcher au canapé

Avatar 3 est attendu au cinéma le 18 décembre 2024, mais la machine commerciale est déjà enclenchée avec des informations distillées par James Cameron et le producteur Jon Landau. Un long-métrage qui devrait être encore totalement fou avec l'introduction de nouveaux biomes et tribus.

Mais James Cameron pourrait repousser toutes les limites avec une durée impensable. Selon le journaliste Jeff Sneider, qui s'est déjà révélé fiable, le réalisateur pourrait avoir un montage de... 9 heures ! Un projet qui serait destiné à devenir une série Disney+.

RUMEUR : Vous vous souvenez de ce montage de 9 heures dont je vous ai parlé, et pour lequel James Cameron insistait pour que les effets visuels soient terminés ? J'entends que cette version pourrait arriver sur Disney Plus sous la forme d'une série limitée, après la sortie en salles du montagne cinéma. Via Twitter.

À titre de comparaison Le Seigneur des Anneaux dure 11h55 en version longue, mais il s'agit d'une trilogie. Pour un seul film, le record est détenu par 1990 de Bernardo Bertolucci avec une durée d'environ 5h30.

Avatar La Voie de l'Eau (crédits : CinéSéries).

Un point sur les suites

Lors d'interview, James Cameron s'est exprimé sur la diversité permise par Pandora. Même si le cinquième volet pourrait se dérouler ailleurs... le réalisateur argumente qu'il peut rester sur cette planète tout en intégrant des biomes complètement différents des deux premiers films.

Tout ce que nous avons à dire et voir se trouve sur Pandora. Je n'ai pas besoin d'aller sur d'autres planètes pour raconter cette histoire. On peut aller dans le désert, dans les montagnes, dans la forêt boréale, la forêt tempérée et pas seulement la tropicale. Nous pouvons aller dans la région polaire. Nous verrons beaucoup de choses - y compris les différentes adaptations aux diverses cultures à travers ces films.

On verra du pays avec Avatar 3, mais on fera également connaissance avec la nouvelle tribu du « Peuple des cendres » :

Le feu sera représenté par les « Ash People » le « Peuple des cendres ». Je veux révéler les Na'vis sous un autre angle car, pour l’instant, je n’ai montré que leurs bons côtés. Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Na'vis très positifs. Dans Avatar 3, nous ferons l’inverse. On explorera aussi de nouveaux univers tout en poursuivant l’histoire des personnages principaux.

Et ensuite, ce sera au tour d'Avatar 4 qui a déjà commencé son tournage. Cela est justifié par le fait qu'après le premier acte, il y aura un saut dans le temps. En conséquence, James Cameron avait besoin de mettre en boîte les scènes avec les enfants avec qu'il ne grandissent (via CinéSéries).