Avec le triomphe d'Avatar 2 : La Voie de l'eau, les gens sont enfin de retour en masse au cinéma après deux ans de COVID-19. La plus belle réponse possible pour James Cameron.

Avatar 2 tient tête aux plateformes de streaming

Avatar 2 a peut-être été snobé aux Golden Globes 2023, mais ses victoires sont ailleurs. D'abord, le succès commercial hallucinant avec plus d'1,7 milliard de dollars récoltés au box-office mondial. Des gros chiffres qui sont bénéfiques au public étant donné que la franchise continuera avec plusieurs nouveaux films, mais pas uniquement.

Ce record du réalisateur montre une chose : il y a encore des spectateurs prêts à vivre une expérience cinématographique dans les salles obscures. Et ça, ça met en joie James Cameron qui en marre de rester assis sur son popotin à faire défiler la myriade de programmes Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou encore Paramount+. Plus que d'accumuler les billets verts d'ailleurs.

Je ne vois pas les choses de cette façon (ndlr : le succès d'Avatar 2 sous le prisme de l'argent amassé). Ce que je vois, c'est ce que le public du monde entier retourne dans les salles obscures. Même en Chine où il y a une recrudescence des cas de COVID-10. Le message que nous envoyons, en tant que société, c'est « Nous en avons besoin ! Nous devons aller au cinéma. Ça suffit le streaming ! J'en ai assez de rester le cul vissé dans le canapé ». Via Variety.

La SVOD, un cercle infernal ?

Dans un second temps, James Cameron a été un peu plus cash en dénonçant l'« arnaque » de la SVOD où le consommateur finit par se retrouver avec des abonnements à n'en plus finir. Un phénomène qui a explosé durant la pandémie pour lui, qui a tué les cinémas en partie.

J’ai l’impression que le virus du streaming a contaminé tout le monde lorsque la pandémie a frappé (et elle n’a pas tout simplement fait mal, elle a tué les cinémas)… Nous ressuscitons le cinéma aujourd’hui, mais il a tué les salles pendant près d’un an… Les dirigeants des plateformes racontaient tous une belle histoire aux gens de Wall Street, sur la façon dont ils allaient créer tout ce contenu. Et d’après ce que j’ai pu observer de loin parce que je n’étais pas directement impliqué, il semblerait que tout le monde jetait de l’argent par les fenêtres afin de générer du contenu et de régénérer ou de renouveler constamment leur catalogue... Mais il me semble désormais que le téléspectateur doit souscrire à huit ou dix abonnements pour tout voir… il est donc évident que cette situation ne peut pas perdurer, a priori, et qu’il s’agit d’un véritable Ponzi . Je pense qu’il y aura une certaine régulation par la suite. » Via Ecran Large.

Avatar 2 : La Voie de l'eau est actuellement encore à l'affiche dans les cinémas du monde entier.