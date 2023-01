Alors que tous les voyants étaient plus au rouge pour une série Disney+ phare de 2022, on apprend qu'elle se porte très bien.

She-Hulk, une réussite Disney+ contre toute attente

Avant même sa sortie sur Disney+, She-Hulk s'est faite détruire avec des arguments par moments ridicules comme celui de « féminiser » le personnage - oubliant au passage que ce n'est pas une nouveauté -, et d'autres plus compréhensibles sur les visuels moyens de cette production. Même son de cloche au lancement avec des critiques spectateurs encore plus acerbes, tandis que la presse a été plus indulgente.

Sur Rotten Tomatoes, le show obtient le score de 93% chez les professionnels qui estiment que c'est une « série digne d'intérêt », contre 33% pour le public. Bien que laminée, She-Hulk est finalement la série originale Disney+ la plus visionnée de 2022 sur le service de SVOD, ce qui témoigne d'une certaine attente. En revanche, on ne connaît pas la méthode de calcul : est-ce qu'un seul épisode regardé pourrait être compatibilisé pour tirer cette conclusion ?

Toujours est-il qu'en plus de son succès sur Disney Plus, She-Hulk est aujourd'hui défendue par Dan Slott, le scénariste des comics.

C'est fidèle et réussi, et puis c'est tout

Dan Slott, qui a travaillé pour Marvel et DC Comics, a tenu monter au créneau face à la déferlante à l'encontre de la série Disney+. Il a ainsi déclaré sur son compte Twitter :

À tous ceux qui disent que la série n'était pas fidèle aux comics... Je suis le gars qui a écrit le plus de numéros de She-Hulk que n'importe qui d'autre. J'ai lu chaque bande dessinée de chaque version. Et je le dis pour mémoire : cette série est l'adaptation la plus précise de tout le MCU.

Dans un autre tweet, il prend également position vis-à-vis de la scène décriée où Jennifer Walters se met à twerker. Pour lui, c'est l'équivalent des moments où elle « saute à la corde en bikini » ou encore lorsqu'elle « s'amuse en faisant un karaoké, en dansant au point de causer des dommages structurels au Manoir des Avengers ».