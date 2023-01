La série The Last of Us sera bien diffusée en France et excellente nouvelle, il ne faudra pas attendre longtemps avant de voir le show HBO. Toutes les infos.

Pressés de voir la série The Last of Us ? Voici tout ce qu'il y a à savoir sur la diffusion française qui interviendra dans les prochains jours.

Où voir la série The Last of Us en France ?

Contrairement à ce qui a été dit il y a quelques heures, la série The Last of Us sera bien diffusé en simultané en France. Comme annoncé par nos confrères de Numerama, c'est la plateforme Amazon Prime Video qui a récupéré les droits du show HBO ainsi que tous les autres programmes phares de la chaîne. Et il y a une excellente et une mauvaise nouvelle.

L'excellente, c'est que la série The Last of Us sera disponible sur Prime Video dès le 16 janvier, sans surcoût, en VF et VOSTFR ! À l'image de n'importe quel autre ajout du service, ce sera inclus dans votre abonnement actuel. Aucune démarche supplémentaire à faire, sauf sortir les pop-corn.

En revanche pour Game of Thrones, House of the Dragon, Les Sopranos et autres, c'est une toute autre histoire. En effet, les films et séries HBO seront bloqués derrière un paywall, le « Pass Warner ». Pas d'information sur le prix mais l'abonnement additionnel inclura les 12 chaînes Warner Bros. Discovery et tout ce qu'elles proposent.