James Cameron rentre à nouveau dans l'histoire du cinéma avec Avatar 2 : La Voie de l'eau. Les gros chiffres.

Comme Jack, Cameron est le roi du monde avec Avatar 2

Malgré des conditions extrêmes aux États-Unis, les américains et le monde entier d'ailleurs se sont rués dans les salles obscures pour voir Avatar 2 : La Voie de l'eau. Résultat ? Carton plein avec plus d'1,5 milliard de dollars engrangés, ce qui signifie que le film est désormais rentré dans ses frais et il devient le 10ème long-métrage le plus rentable de tous les temps. Il avait dépassé le milliard en seulement 14 jours contre 19 pour le premier volet.

Lors du week-end du Nouvel An, la fréquentation du film n'a pas baissé d'un iota sur le sol américain et a même augmenté de 42% en Chine. Une montée en puissance qui a fait chuter Top Gun Maverick de son piédestal chez nous, en le devançant de plus de 2 millions de spectateurs.

À qui profite cette performance incroyable ? À la firme aux grandes oreilles, à ceux qui aiment la franchise car les suites d'Avatar sortiront logiquement à coup sûr, et au cinéaste James Cameron. C'est le premier et donc le seul réalisateur à avoir eu trois films (Avatar, Titanic et Avatar 2) qui ont dépassé 1,5 milliard de recettes dans le monde. L'énorme pression induite par le budget pharaonique a dû bien retomber avec ces chiffres d'autant que l'exploitation est loin d'être terminée, qu'il ressortira très certainement plus tard comme Top Gun Maverick, et qu'il reste tout l'argent des produits Avatar actuels et futurs (blu-ray, figurines...).