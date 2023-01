Comme Netflix et Disney+, Amazon Prime Video annonce ses nouveautés films et séries de janvier 2023. Un très gros mois avec des pépites cinématographiques et télévisuelles.

Après avoir récupéré les jeux gratuits Prime Gaming de janvier 2023, vous allez avoir plus d'une raison de squatter Amazon Prime Video en ce début d'année. Des grands noms du cinéma et du petit écran sont au programme.

Les nouveaux films Amazon Prime Video de janvier 2023

L'année 2023 a commencé très fort sur Amazon Prime Video avec une double dose Stanley Kubrick, du Steven Spielberg qui seront suivis par deux longs-métrages de Quentin Tarantino. Rien que ça ! Voici la liste complète sans plus attendre.

Full Metal Jacket (disponible)

S'il y a bien un film de guerre différent, l'un des plus grands jamais réalisés, c'est Full Metal Jacket. Un chef d'œuvre de Stanley Kubrick qui a été en lice pour remporter des prix prestigieux comme l'Oscar du meilleur scénario adapté, mais qui n'a pourtant jamais rien remporté.

1968. Dans la base américaine de Paris Island, de jeunes engagés attendent de partir pour le Vietnam. Ils subissent l'entraînement des Marines sous la férule du sergent Hartman, un instructeur sadique qui prend pour tête de Turc le soldat "Baleine." Le soldat Guignol tente d'aider Baleine à sortir de son angoisse, mais Hartman décide de punir toute la chambrée, excepté Baleine.

Eyes Wide Shut (disponible)

L'Amour est une Fête (disponible)

Du Plomb dans la tête (disponible)

Le Prix de la Loyauté (disponible)

Hors du Temps (disponible)

Le Monde perdu : Jurassic Park (disponible)

Jurassic Park 3 (disponible)

Jurassic World (disponible)

Jurassic Park (disponible)

Comme John Hammond, Steven Spielberg a dépensé sans compter pour offrir l'un des blockbusters les plus marquants du cinéma : Jurassic Park. Où quand les dinosaures revivent uniquement dans une quête de profits, forcément, ça tourne mal.

Mère incontrôlable à la Fac (disponible)

Sex Tape (disponible)

Shazam ! (2 janvier)

Game Night (9 janvier)

Escape Game 2 ; Le Monde est un piège (11 janvier)

Boulevard de la Mort (15 janvier)

Zoey's Extraordinary Christmas (15 janvier)

Reservoir Dogs (15 janvier)

Un braquage qui vire rapidement au cauchemar, Michael Madsen qui joue un boucher chirurgical tout en sortant ses plus beaux pas de danse sur la chanson « Stuck in the middle with you », c'est Reservoir Dogs. L'un des meilleurs films de Quentin Tarantino à se repasser en boucle

Dune (15 janvier)

American Assassin (15 janvier)

The Mist (15 janvier)

Blade Runner 2049 (18 janvier)

Venom : Let There Be Carnage (20 janvier)

Godzilla II - Roi des Monstres (25 janvier)

Don't Breathe 2 (25 janvier)

Shotgun Wedding - Amazon Original (27 janvier)

Aquaman (30 janvier)

Halloween (15 janvier)

Ce n'est plus trop la bonne période mais tant pis, Michael Myers essaiera d'étriper le plus de gens dans Halloween. Il ne s'agit pas de celui de John Carpenter mais de la version 2018 réalisée par David Gordon Green. Une bonne surprise isolée car les deux suites ont lamentablement échoué à convaincre. Heureusement, il ne devrait plus y en avoir d'autres... sauf dans 10, 20, 30 ans...

Cela fait 40 ans que Laurie Strode a survécu à une attaque de Michael Myers le soir de l'Halloween. Enfermé dans une institution, Myers parvient à s'échapper lorsque son transfert en bus tourne terriblement mal. Elle fait maintenant face à une confrontation terrifiante lorsque le tueur masqué revient à Haddonfield -- mais cette fois, Laurie est prête.

Les séries de janvier 2023

Hunters - saison 2 (13 janvier)

L'immense Al Pacino revient pour chasser des nazis avec l'arrivée de Jennifer Jason Leigh (eXistenZ, Les 8 Salopards...) au casting.

This is Us - saison 6 (5 janvier)

Cosmic Love - saison 1 - Amazon Original (6 janvier)

The Rig : Dans le brouillard - Amazon Original (6 janvier)

Last Night - saison 1 - Amazon Exclusive (6 janvier)

The Test - saison 2 - Amazon Original (11 janvier)

The Legend of Vox Machina - saison 2 - Amazon Original (20 janvier)

Mad Men - saisons 1 à 7 (15 janvier)

Si les séries cultes sont normalement l'apanage de la chaîne HBO, AMC a frappé fort avec Mad Men qui est une référence pour beaucoup. L'intégralité du show arrive sur Amazon Prime Video.