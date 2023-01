Alors qu'Avatar 2 cartonne au cinéma, James Cameron s'exprime sur deux des prochains épisodes à venir. Plus on avancera dans la saga, plus ce sera fou.

À l'heure où l'on parle, Avatar 2 : La Voie de l'eau devrait avoir atteint son seuil de rentabilité et c'est donc un carton plein qui permettra au réalisateur de développer les suites comme prévu dans sa tête. Cameron promet encore un grand spectacle qui ne cessera de se bonifier avec le temps.

Les premières infos sur Avatar 3...

Toujours pourchassés par les humains sur ses propres terres, Jake Sully, Neytiri et leur famille sont contraints de quitter la forêt pour trouver refuge vers les récifs dans Avatar 2 : La Voie de l'eau. Un deuxième volet qui introduit la tribu des Metkayina qu'on reverra très certainement. Mais ensuite ? Pandora est vaste et n'est pas peuplée que de deux clans.

Pour Avatar 3, le feu sera central avec une nouvelle tribu pour symboliser cet élément : les « Ash People » ou le « Peuple des cendres ». Et si l'homme était identifié comme la menace principale, ça n'empêchera pas James Cameron d'exposer les côtés plus sombres des Na'vis.

A des cultures différentes de celles que j’ai déjà montrées. Le feu sera représenté par les « Ash People » le « Peuple des cendres ». Je veux révéler les Na'vis sous un autre angle car, pour l’instant, je n’ai montré que leurs bons côtés. Dans les premiers films, il y a des exemples humains très négatifs et des exemples Na'vis très positifs. Dans Avatar 3, nous ferons l’inverse. On explorera aussi de nouveaux univers tout en poursuivant l’histoire des personnages principaux. Via 20 Minutes.

Allo la Terre, ici Pandora

Dans la même interview accordée à 20 Minutes, James Cameron affirme que les derniers films seront les meilleurs, le vrai plat de résistance. C'est pour le coup ce que l'on ressent avec Avatar 2, encore plus qu'avec le précédent, avec ce sentiment de film de transition.

Je peux affirmer que les derniers volets seront les meilleurs. Les autres étaient une introduction, une façon de mettre la table avant de servir le repas. Mais, évidemment, tout dépendra de comment Avatar 2 sera reçu, s’il trouvera son public.

Et Avatar 5 ? Ce sera encore totalement différent. Attention spoiler sur le destin d'un des personnages clés de la franchise et le deuxième long-métrage.

Pour le cinquième volet, l'action se déroulera en partie sur Terre. Une grande première, en quelque sorte, car les séquences sur notre planète étaient absentes de la version cinéma. Neytiri sera visiblement encore très importante, et donc oui, elle ne mourra pas de sitôt... ou pas ! Après tout, Sigourney Weaver est revenue dans le corps d'une petite fille, et Stephen Lang (Miles Quaritch) en méchant tout bleu et plus énervé que jamais.